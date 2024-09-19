Забудова берегів столичного озера Вирлиця: суд ухвалив рішення

Надання землі біля озера під комерційну забудову є грубим порушенням земельного та водного законодавства

Ділянку площею майже 20 га та вартістю понад 1 млрд грн повернуто у комунальну власність міста

Cуд повернув до комунальної власності міста Києва земельну ділянку, виділену Київрадою приватному товариству. Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що ділянку біля озера Вирлиця, яка ще з 1994 року зарезервована як цінна природна територія, що має значну рекреаційну цінність, Київрада відвела приватній структурі під будівництво торговельно-розважального та офісно-виставкового комплексу.

Тож прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури та Дарницької окружної прокуратури міста Києва звернулись з позовом до Господарського суду Києва про визнання цього рішення Київради незаконним, а також просили суд визнати недійсним договір оренди землі.

Верховний Суд, перевіривши надані прокурором докази, підтвердив законність та обґрунтованість постанови Північного апеляційного господарського суду, якою позов прокурорів задоволено.

Суд погодився з позицією прокуратури про те, що спірна ділянка знаходиться в межах прибережної захисної смуги озера Вирлиця та в межах його акваторії. У зв’язку з цим надання цієї землі під комерційну забудову є грубим порушенням земельного та водного законодавства.

Завдяки принциповій позиції прокуратури незаконне рішення Київради, яким землю водного фонду відведено під комерційну забудову, скасовано. Договір оренди землі, укладений між Київрадою і приватним товариством, визнано недійсним.

Ділянку площею майже 20 га та вартістю понад 1 млрд грн повернуто у комунальну власність.

Раніше повідомлялося, що у Києві на прибережній частині озера Вирлиця може з’явитися великий торгово-розважальний центр, який планує зводити політик і бізнесмен Віталій Хомутиннік. Місцеві жителі виступають категорично проти.

За словами активістів, ділянку під забудову виділили ще у 2005 році, і зробили це з порушеннями. У 2020 році стало відомо, що інвестором проєкту багатофункціонального комплексу на Вирлиці в 2019 році став інвестфонд Cascade Investment екснардепа від Партії Регіонів Віталія Хомутинніка. Компанія, що володіє правами на оренду ділянки під забудову, називається «Мрія-Інвест».