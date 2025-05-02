У Києві затримано «мінувальника» школи

Під час спілкування з поліцейськими затриманий не зміг надати адекватних пояснень своїм діям

Столичні слідчі повідомили про підозру 41-річному киянину, який здійснив завідомо неправдиве повідомлення про замінування школи. Чоловік зателефонував на спецлінію 102 та заявив про вибухівку в навчальному закладі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як повідомили в поліції Києва, анонімний дзвінок про замінування надійшов днями. Чоловік швидко повідомив про небезпеку, не уточнивши номер школи чи її місцезнаходження, після чого одразу вимкнув телефон. Незважаючи на відсутність конкретної інформації, поліцейські негайно зареєстрували виклик та розпочали перевірку.

У результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу псевдомінера. Ним виявився 41-річний мешканець столиці, якого затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час спілкування з поліцейськими затриманий не зміг надати адекватних пояснень своїм діям.

Наразі слідчі Солом’янського управління поліції, зібравши необхідну доказову базу, повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, Дарницький районний суд Києва засудив 45-річного мешканця столиці до чотирьох років позбавлення волі за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку підриву Південного мосту.

Раніше правоохоронці затримали чоловіка, який «замінував» будівлю в урядовому кварталі. Повідомляється, що до поліції Києва на спецлінію «102» подзвонив чоловік та повідомив про закладену вибухівку в одній з будівель урядового кварталу. Співробітники поліції та фахівці вибухотехнічної служби ретельно перевірили приміщення й прилеглу територію, проте вибухівку не виявили.