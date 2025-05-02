Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві затримано «мінувальника» школи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві затримано «мінувальника» школи
Незважаючи на відсутність конкретної інформації, поліцейські негайно зареєстрували виклик та розпочали перевірку
фото з відкритих джерел

Під час спілкування з поліцейськими затриманий не зміг надати адекватних пояснень своїм діям

Столичні слідчі повідомили про підозру 41-річному киянину, який здійснив завідомо неправдиве повідомлення про замінування школи. Чоловік зателефонував на спецлінію 102 та заявив про вибухівку в навчальному закладі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва

Як повідомили в поліції Києва, анонімний дзвінок про замінування надійшов днями. Чоловік швидко повідомив про небезпеку, не уточнивши номер школи чи її місцезнаходження, після чого одразу вимкнув телефон. Незважаючи на відсутність конкретної інформації, поліцейські негайно зареєстрували виклик та розпочали перевірку.

У результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу псевдомінера. Ним виявився 41-річний мешканець столиці, якого затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час спілкування з поліцейськими затриманий не зміг надати адекватних пояснень своїм діям.

Наразі слідчі Солом’янського управління поліції, зібравши необхідну доказову базу, повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. 

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, Дарницький районний суд Києва засудив 45-річного мешканця столиці до чотирьох років позбавлення волі за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку підриву Південного мосту. 

Раніше правоохоронці затримали чоловіка, який «замінував» будівлю в урядовому кварталі. Повідомляється, що до поліції Києва на спецлінію «102» подзвонив чоловік та повідомив про закладену вибухівку в одній з будівель урядового кварталу. Співробітники поліції та фахівці вибухотехнічної служби ретельно перевірили приміщення й прилеглу територію, проте вибухівку не виявили.

Теги: Київ школа телефон замінування чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві з'явилася перша полуниця
Перша полуниця з'явилася на вуличних розкладках у Києві: яка вартість ягід
3 квiтня, 18:48
Ярмарки пройдуть у всіх районах столиці 
У Києві 8-13 квітня відбудуться ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)
7 квiтня, 10:43
Вранці, 6 квітня ворог здійснив удар балістикою по столиці
Менше двох місяців між атаками: росіяни вдарили ракетою по офісу каналів іномовлення у Києві
7 квiтня, 11:34
До восьми років за «роботу» на замовлення з мережі: у Києві затримано двох паліїв авто ЗСУ
До восьми років за «роботу» на замовлення з мережі: у Києві затримано двох паліїв авто ЗСУ
16 квiтня, 15:23
Рятувальники розбирають завали у Святошинському районі Києва
Комбінований удар РФ по Києву: під завалами зруйнованого будинку можуть бути люди
24 квiтня, 09:05
Пошуково-рятувальні роботи у Києві завершено
Удар РФ по Києву. Дівчина в прямому ефірі розповіла, що втратила батьків та брата
25 квiтня, 11:44
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років
Викрито правоохоронця, який за $15 тис. переправляв ухилянтів лісами до Польщі
25 квiтня, 15:19
Дніпро постійно здійснює ремонти пошкоджених будинків та інфраструктури на сотні мільйонів гривень
Філатов натякнув Києву на недостатню допомогу постраждалим від обстрілів, порівнявши з Дніпром
29 квiтня, 18:50
Якщо родина володіє іншим житлом у Києві або Київській області, їй може бути відмовлено у наданні тимчасового помешкання
Одна кімната на сім'ю: як Київ вирішує житлове питання постраждалих від обстрілів
Вчора, 10:53

Новини

На Київщині батько отримав 12 років за зґвалтування дочки, незважаючи на заперечення провини
На Київщині батько отримав 12 років за зґвалтування дочки, незважаючи на заперечення провини
Стерненко пояснив, чому їздив на броньованому орендованому авто
Стерненко пояснив, чому їздив на броньованому орендованому авто
У Києві затримано «мінувальника» школи
У Києві затримано «мінувальника» школи
Розкидані «Шахедами» боєприпаси стали ще небезпечнішими: деталі від КМВА
Розкидані «Шахедами» боєприпаси стали ще небезпечнішими: деталі від КМВА
Куди сходити у Києві на вихідні 3-4 травня: перелік культурних подій
Куди сходити у Києві на вихідні 3-4 травня: перелік культурних подій
Археологи б'ють на сполох після моторошної знахідки на Подолі
Археологи б'ють на сполох після моторошної знахідки на Подолі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 травня 2025
62K
Нардепка Безугла натякнула на причини санкцій проти Арестовича
58K
Михайло Винницький: Вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують – ця паніка абсолютно нераціональна
18K
ЄС позбавляється від євро: які купюри стають непотрібними
13K
Два простих продукти стали секретом довголіття 103-річної британки

Новини

Повітряна тривога у Києві лунала 15 хвилин
Сьогодні, 04:51
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Вчора, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua