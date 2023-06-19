Суд передав Україні мільйонні активи росіянина, який забезпечував харчами силовиків Путіна

Один зі співвласників є громадянином РФ та володіє більше ніж 15 російськими підприємствами

Російські підприємства фігуранта поставляли продукти на медичні установи РФ, а також установи ФСБ та МВД

За матеріалами Державного бюро розслідувань суд передав до Нацагенства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) права, статутний капітал та майно підприємства в Черкасах, співвласник якого продовжував співпрацювати з російськими силовиками після початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

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«Статутний капітал підприємства складає 1,98 млн грн, корпоративні права – 9,2 млн грн. Також суд передав до АРМА 3 тис. кв. м. нерухомості підприємства вартістю майже 100 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що один зі співвласників підприємства є громадянином РФ та володіє більше ніж 15 російськими підприємствами, що працюють у тимчасово окупованому Криму та здійснюють поставки продуктів та медичних виробів силовим структурам країни-агресора.

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Російські підприємства фігуранта поставляли аграрну, молочну продукцію, тютюнові вироби та консерви на російські державні медичні установи, а також установи ФСБ, МВД, управління справами президента РФ та ін.

Зокрема, серед іншого поставки здійснювалися на оздоровчий комплекс управління справами президента РФ, санаторій МВД РФ. Також підприємства фігуранта поставляють продукти харчування у тимчасового окупований Крим.

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Кримінальне провадження розслідується за фактом фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території України та пособництва державі-агресору (ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань передало в управління Національного агентства України з питань виявлення активів нерухоме майно колишнього міського голови Святогірська загальною вартістю понад 12 млн грн.