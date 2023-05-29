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На Львівщині нетвереза водійка збила поліцейську на тротуарі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Львівщині нетвереза водійка збила поліцейську на тротуарі
Правоохоронці встановлюють всі обставини події
фото: Нацполіція

Поліцейську з травмами доставлено до лікарні

У Яворові на Львівщині нетвереза водійка автомобіля збила поліцейську на тротуарі. Про це повідомляє Нацполіція області.

«Поліцейську з травмами доставлено до лікарні. Правоохоронці встановлюють всі обставини події», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 29 травня, близько 15:20, на вулиці Львівській у Яворові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Toyota RAV4, 34-річна місцева жителька, не впоралася з керуванням, виїхала на тротуар і збила 25-річну співробітницю поліції. Внаслідок ДТП поліцейська отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

За попередньою інформацією медиків, водійка автомобіля на момент ДТП перебувала в стані алкогольного сп’яніння.

За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Після отримання інформації від лікарів про ступінь тілесних ушкоджень, які отримала поліцейська, можлива додаткова кваліфікація.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події. В рамках розслідування будуть проведені експертизи та слідчі дії. Водійка доставлена до лікарні для встановлення стану сп’яніння.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

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Теги: поліція Львівщина ДТП

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