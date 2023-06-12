Спадок Да Вінчі. Про що змушує задуматись цей скандал

З набранням чинності 01 січня 2004 року закон України визнає осіб, що проживають у фактичних шлюбних відносинах, сім’єю

Коли люди живуть разом, не взявши шлюбу через РАЦС – це називається фактичний шлюб або конкубінат. Стаття 74 Сімейного Кодексу України встановлює таке поняття

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Дві особи різної статі проживають разом, ведуть спільне господарство, не приховують своїх стосунків перед третіми особами

З набранням чинності 01 січня 2004 року СК України визнає осіб, що проживають у фактичних шлюбних відносинах, сім’єю.

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СК України прирівнює «фактичний шлюб» до зареєстрованого.

Відповідно до ч.1 статті 74 СК України, якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.

Якщо перед чоловіком та жінкою постає питання поділу майна, що було набуте ними під час проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу, у суді необхідно буде довести факт наявності сімейних відносин і довести, що майно є спільним. Для цього необхідно довести не сам факт перебування у фактичних шлюбних відносинах, а факт придбання даного конкретного майна за кошти або внаслідок трудової участі обох фактичних чоловіка й дружини.

Я не знаю, купували вони цю квартиру разом чи ні, чому обох не прописано у праві власності, (а раз суд, то мабуть не прописано) і чому Аліна і його родичі не можуть мирно домовитися.

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І ви також не знаєте.

Але я точно знаю дві речі: