Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Священник Свідків Єгови відмовився воювати. Суд виніс несподіване рішення

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Священник Свідків Єгови відмовився воювати. Суд виніс несподіване рішення
Релігійник письмово звернувся до голови Солотвинської селищної ради Тячівського району, попросив дати йому громадські роботи замість того, щоб іти воювати
фото: depositphotos.com

Обвинувачений повідомив: через релігійні переконання не може брати до рук зброю

Тячівський районний суд Закарпатської області визнав невинним священника релігійного центру Свідків Єгови в Україні у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 336 Кримінального кодексу («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації») та виправдав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 24 травня.

За матеріалами справи, 2 березня 2022 року церковник звернувся до працівника прикордонної служби, хотів дізнатися про можливість виїзду за кордон. Він зазначив, що у військовому квитку має відмітку про проходження невійськової (альтернативної) служби. 

Натомість прикордонники затримали обвинуваченого і повідомили: він має пройти військово-лікарську комісію, оскільки в країні воєнний стан і оголошено мобілізацію. Священник погодився.

Однак жодного медогляду він не пройшов і наступного дня військові намагалися вручити йому повістку про направлення до військової частини. Свідок Єгови відмовився і письмово зазначив, що готовий пройти альтернативну (невійськову) службу. Додав, що є членом релігійної організації «Релігійний Центр Свідків Єгови в Україні» з 2009 року. Ставлення до релігії сформувалося задовго до початку війни, а тому його сумління не дозволяє брати у руки зброю.

Суд допитав представника центру комплектування, який розповів: обвинуваченого було доставлено до пункту постійного збору військовозобов`язаних. Він мав пройти військово-лікарську комісію, щоб визначити придатність для військової служби. Проте священник на всіх етапах перевірки його придатності відмовлявся отримувати повістку, посилаючись на релігійні переконання. Військовий зауважив, що тоді чоловік не надав жодного документу на підтвердження приналежності до релігійної організації.

Крім цього, суд з’ясував, що 7 березня 2022 року релігійник письмово звернувся до голови Солотвинської селищної ради Тячівського району. Висловив готовність виконувати громадські роботи замість того, щоб іти воювати. Керівництво громади відповіло: як тільки-но запустять бригади для виконання суспільно корисних робіт, священника одразу залучать.

Зрештою, Феміда дійшла висновків: жодних доказів того, що священник Свідків Єгови пройшов медичне обстеження і був визнаний придатним до військової служби, а також доказів про його відмову від медичного огляду, сторона обвинувачення не надала суду.

Оскільки етап обстеження військово-лікарською комісією є визначальним для мобілізації, суд не став оцінювати доводи церковника, що він не може воювати через релігійні переконання.

Як повідомляв «Главком», в Україні нараховується понад 100 тис. представників Свідків Єгови. Що стосується позиції релігійної організації стосовно участі у війнах, то редакції порадили ознайомитися з публікацією, яка розміщена на офіційному сайті організації. Свідки Єгови не воюють, тому що «слухаються Бога», «слухаються Ісуса», «люблять людей» і «наслідують приклад перших християн», котрі начебто відмовлялися брати участь у війнах через «не сумісність з Ісусовим принципом любові та з його наказом любити ворогів».

Ба більше: у 1999 році Кабінет міністрів затвердив Перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Окрім Свідків Єгови, туди ввійшли: Адвентисти-реформисти, Адвентисти сьомого дня, Євангельські християни, Євангельські християни-баптисти, Покутники, Харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівнені до них згідно із зареєстрованими статутами), Християни віри євангельської (та церкви, прирівнені до них згідно із зареєстрованими статутами), Християни євангельської віри і Товариство Свідомості Крішни.

Читайте також:

Теги: росія суд Закарпаття війна мобілізація Свідки Єгови

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна повернулася до відзначення перемоги разом з Європою
8 та 9 Травня: що тепер святкуватиме Україна Дата
8 травня, 20:00
названо переможців другого півфіналу на Євробаченні-2023
Півфінал Євробачення, ЗСУ почали «формувати» операції, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
12 травня, 06:40
Після появи на фронті американських Himars з'ясувалося, що розосереджені системи ППО не здатні перехоплювати залп ракет Gmlrs
Стало відомо, які ракети не можуть перехоплювати російські системи ППО
23 травня, 16:36
Любітелі викриття фейків не зупиняються в генерації маячні
Російське телебачення осоромилося із «секретним документом СБУ» (фото)
24 травня, 12:26
Сергій Твєтинський працював на окупантів
Партизани ліквідували на Херсонщині російського пропагандиста
27 квiтня, 14:13
Володимир Витошко віддав життя за Батьківщину
Хвилина мовчання: згадаймо Володимира Витошка
7 травня, 09:00
У ніч на 1 травня російські окупанти атакували Україну 18 крилатими ракетами
Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила деталі
1 травня, 08:58
У застінках людей жорстоко били і тривалий час утримували в антисанітарних умовах, без води та їж
Викрадали та катували українців: СБУ ідентифікувала трьох зрадників на Миколаївщині
10 травня, 10:54
ФСБ нібито затримала двох громадян України
Росія вигадала українських диверсантів, які хотіли підірвати АЕС
Вчора, 09:56

Кримінал

Священник Свідків Єгови відмовився воювати. Суд виніс несподіване рішення
Священник Свідків Єгови відмовився воювати. Суд виніс несподіване рішення
Пів мільярда гривень збитків: ексдиректор вугільної компанії отримав підозру від НАБУ
Пів мільярда гривень збитків: ексдиректор вугільної компанії отримав підозру від НАБУ
Україна арештувала літак, завадивши окупантам створити «авіакомпанію» в Маріуполі
Україна арештувала літак, завадивши окупантам створити «авіакомпанію» в Маріуполі
Вартістю майже мільярд гривень: СБУ арештувала судно російського олігарха
Вартістю майже мільярд гривень: СБУ арештувала судно російського олігарха
Смертельна ДТП за участю голови суду: з'явилися цікаві деталі
Смертельна ДТП за участю голови суду: з'явилися цікаві деталі
Смертельна ДТП за участю голови суду: деталі від правоохоронців (фото)
Смертельна ДТП за участю голови суду: деталі від правоохоронців (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
У Києві прогриміли вибухи
28K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
24K
Експерт пояснив, наскільки втрата корабля «Іван Хурс» значима для Чорноморського флоту
18K
У світі шаленими темпами росте попит на поширений в Україні природний матеріал
7377
Масована нічна атака. Скільки ракет та «Шахедів» знищили ЗСУ
6321
Новим головою Верховного суду став Станіслав Кравченко

Новини

Ракетна атака на Київ, військова допомога Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Рашисти атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:31
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 26 травня
Сьогодні, 05:15
26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:39
Азербайджан надасть Україні 3000 дозволів на транзитні перевезення
Вчора, 23:44
«Бавовна» у Бердянську: в окупантів паніка
Вчора, 23:25

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту