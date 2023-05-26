Священник Свідків Єгови відмовився воювати. Суд виніс несподіване рішення

Релігійник письмово звернувся до голови Солотвинської селищної ради Тячівського району, попросив дати йому громадські роботи замість того, щоб іти воювати

Обвинувачений повідомив: через релігійні переконання не може брати до рук зброю

Тячівський районний суд Закарпатської області визнав невинним священника релігійного центру Свідків Єгови в Україні у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 336 Кримінального кодексу («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації») та виправдав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 24 травня.

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За матеріалами справи, 2 березня 2022 року церковник звернувся до працівника прикордонної служби, хотів дізнатися про можливість виїзду за кордон. Він зазначив, що у військовому квитку має відмітку про проходження невійськової (альтернативної) служби.

Натомість прикордонники затримали обвинуваченого і повідомили: він має пройти військово-лікарську комісію, оскільки в країні воєнний стан і оголошено мобілізацію. Священник погодився.

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Однак жодного медогляду він не пройшов і наступного дня військові намагалися вручити йому повістку про направлення до військової частини. Свідок Єгови відмовився і письмово зазначив, що готовий пройти альтернативну (невійськову) службу. Додав, що є членом релігійної організації «Релігійний Центр Свідків Єгови в Україні» з 2009 року. Ставлення до релігії сформувалося задовго до початку війни, а тому його сумління не дозволяє брати у руки зброю.

Суд допитав представника центру комплектування, який розповів: обвинуваченого було доставлено до пункту постійного збору військовозобов`язаних. Він мав пройти військово-лікарську комісію, щоб визначити придатність для військової служби. Проте священник на всіх етапах перевірки його придатності відмовлявся отримувати повістку, посилаючись на релігійні переконання. Військовий зауважив, що тоді чоловік не надав жодного документу на підтвердження приналежності до релігійної організації.

Крім цього, суд з’ясував, що 7 березня 2022 року релігійник письмово звернувся до голови Солотвинської селищної ради Тячівського району. Висловив готовність виконувати громадські роботи замість того, щоб іти воювати. Керівництво громади відповіло: як тільки-но запустять бригади для виконання суспільно корисних робіт, священника одразу залучать.

Зрештою, Феміда дійшла висновків: жодних доказів того, що священник Свідків Єгови пройшов медичне обстеження і був визнаний придатним до військової служби, а також доказів про його відмову від медичного огляду, сторона обвинувачення не надала суду.

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Оскільки етап обстеження військово-лікарською комісією є визначальним для мобілізації, суд не став оцінювати доводи церковника, що він не може воювати через релігійні переконання.

Як повідомляв «Главком», в Україні нараховується понад 100 тис. представників Свідків Єгови. Що стосується позиції релігійної організації стосовно участі у війнах, то редакції порадили ознайомитися з публікацією, яка розміщена на офіційному сайті організації. Свідки Єгови не воюють, тому що «слухаються Бога», «слухаються Ісуса», «люблять людей» і «наслідують приклад перших християн», котрі начебто відмовлялися брати участь у війнах через «не сумісність з Ісусовим принципом любові та з його наказом любити ворогів».

Ба більше: у 1999 році Кабінет міністрів затвердив Перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Окрім Свідків Єгови, туди ввійшли: Адвентисти-реформисти, Адвентисти сьомого дня, Євангельські християни, Євангельські християни-баптисти, Покутники, Харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівнені до них згідно із зареєстрованими статутами), Християни віри євангельської (та церкви, прирівнені до них згідно із зареєстрованими статутами), Християни євангельської віри і Товариство Свідомості Крішни.