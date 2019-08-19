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    Суд зобов’язав забудовника знести багатоповерхівку на захопленій ділянці

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    Незаконна будівля на вул. Уральській - Суд зобов’язав забудовника знести багатоповерхівку на захопленій ділянці
    Незаконна будівля на вул. Уральській
    Фото: Прокуратура Києва

    Кооператив самочинно збудував об’єкт площею 1451,9 кв. м

    Київська місцева прокуратура №1 в судовому порядку домоглася позитивного рішення про знесення недобудованої багатоповерхівки по вул. Уральській у Голосіївському районі та приведення земельної ділянки у придатний стан. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

    Встановлено, що житлово-будівельний кооператив розпочав незаконне будівництво багатоповерхівки на самовільно захопленій земельній ділянці комунальної власності, цільове призначення якої – малоповерхова приватна будівля.

    У зв’язку з цим місцевою прокуратурою було подано позов до суду з вимогою зобов’язати кооператив знести самочинно збудований об’єкт площею 1451,9 кв. м, привівши земельну ділянку у придатний для використання стан.

    Господарський суд Києва підтримав позицію прокуратури та задовольнив позовні вимоги.

    Нагадаємо, у Києві налічується 152 ризикових об’єкти будівництва, що становить 73% від загальної кількості будинків, що зводяться.

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