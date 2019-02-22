Суд зупинив скандальне будівництво в історичній частині Києва



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Незаконне будівництво ЖК «Поділ Град Вінтаж» опечатано

6 лютого 2019 року рішенням Подільського районного суду міста Києва було зупинено будівництво ЖК «Поділ Град Вінтаж» за адресою: м Київ, вул. Вознесенський узвіз, 28-30.

20 лютого рішення суду було виконано, будівництво ЖК було опечатано. Об'єкт будівництва визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні. Про це повідомляє «Наш дом Воздвиженка».

Провадження було розпочато за фактом заяви Громадської організації «Громада Андріївський узвіз». Одне з порушень, що спричинило таке рішення суду, - це ігнорування забудовником рішень Державної архітектурно-будівельної інспекції, а також відсутність дозволу Міністерства культури. Згідно з листом Департаменту культури виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 15.12.2017, №060-9591 будівництво проводиться в центральному історичному ареалі міста, в межах території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». За наявною в Департаменті інформації, починаючи з 2012 року, дозвіл на будівельні роботи за вказаною адресою забудови відділом не видавався. Дозвіл Міністерства культури України на проведення земельних робіт і археологічних досліджень на вул. Вознесенський узвіз, 28-30 у відділі не реєструвався.

В рамках слідства було встановлено правопорушення з боку посадових осіб приватних комерційних структур, а саме: ТОВ «Фундація якісне житло», ТОВ «Укрбуд Девелопмент» і ТОВ «Північно-український будівельний альянс». Ці посадові особи, не маючи ніяких прав на ведення будівництва, введення в експлуатацію та реалізацію житлових приміщень в Києві, заволоділи коштами громадян шляхом продажу їм прав на незавершений об'єкт будівництва за адресою: вул. Вознесенський узвіз, 28-30.

На початку січня 2019 року активісти Подолу почали безстроковий протест і встановили агітаційні намети біля майданчика будівництва ЖК.