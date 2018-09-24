У столичному суді заявляють про погрози з боку невідомих



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Погрози надходили на особисті мобільні телефони суддів в месенджер Viber

Шевченківський районний суд міста Києва заявляє, що протягом 21-22 вересня 2018 року на особисті мобільні телефони суддів в месенджер Viber надходили повідомлення з погрозами від адресата з іменем «Тризуб», якого серед особистих контактів суддів немає. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Шевченківського райсуду Києва у Facebook.

Зазначається, що кожне повідомлення персоніфіковане та на початку містить ім'я судді, на адресу якого воно надходило.

«Повідомлення містить погрози на адреси суддів у зв'язку з можливим розглядом ними справ, які стосуватимуться інтересів певної особи», - інформують у суді.

Шевченківський районний суд міста Києва звернувся до Вищої ради правосуддя та Генеральної прокуратури з повідомленням про втручання в професійну діяльність.