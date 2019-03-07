Свіжі продукти до святкового столу: у Києві відбудуться ярмарки (адреси)



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У четвер ярмарки пройдуть у семи районах столиці

У четвер, 7 березня, у Києві, за сприяння Київської міської та районних державних адміністрацій, будуть проведені сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Сьогодні ярмарки відбудуться:

Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, вул. Старобориспільська (пішохідна доріжка від станції метро «Червоний хутір» до зупинки автобусів № 51, № 63);

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

Печерському районі – вул. Московська, 2;

Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 33;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А, вул. Багговутівська, 1, просп. Перемоги, 50.

Як повідомлялося, ярмарки у Києві триватимуть до кінця тижня. Найбільше ярмарків відбудеться у п’ятницю, 8 березня.