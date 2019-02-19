Свіжі та недорогі продукти: де сьогодні у Києві пройдуть ярмарки



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У вівторок ярмарки відбудуться у шести районах столиці

Сьогодні, 19 лютого, у столиці пройдуть сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

У вівторок ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – просп. Науки, 88; вул. Володимирська, 80-86-А;

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

у Подільському районі – вул. Світлицького, 33; вул. Оболонська, 23-35;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Багговутівська, 1; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).

Як повідомлялося, з потеплінням у Києві відновлюють роботу сезонні ярмарки.