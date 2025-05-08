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Підсумки Другої світової. Історик назвав найбільш постраждалу державу-учасницю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Підсумки Другої світової. Історик назвав найбільш постраждалу державу-учасницю
Зруйнований Хрещатик у Києві під час Другої світової війни
фото: Держархів Київської області

В’ятрович: «Україна є найбільш постраждалим учасником війни! Але капіталізується все це Росією»

У Німеччині досі нерідко вважають, що найсерйозніше постраждала під час Другої світової війни Росія. Однак це не відповідає дійсності, адже саме Україна понесла найбільші людські втрати, а її промисловий потенціал був майже повністю знищений. Про це історик та народний депутат Володимир В’ятрович зауважив в інтерв'ю «Главкому».

«Неправильне розуміння історії призводить до неправильних політичних оцінок. Взяти хоча б Німеччину. Саме від німецьких політиків походили твердження, що Росія надто постраждала під час Другої світової, щоб надавати зараз Україні зброю для протистояння їй. Але ж, чорт забирай, якщо говорити про кількість загиблих, про кількість зруйнованих міст і сіл та про обсяг знищеного промислового ресурсу, то саме Україна є найбільш постраждалим учасником війни! Але капіталізується все це Росією», – пояснив історик.

В’ятрович зауважив, що Україна має важливих союзників, зокрема історика Тімоті Снайдера: «Він виступив у Бундестазі і сказав німцям, що якщо вони відчувають провину за розв’язання Другої світової, то адресувати своє каяття мають українцям, а не росіянам. Але особистої ініціативи Снайдера недостатньо, потрібна системна кампанія, а її немає».

Істрик підкреслив, що Україні варто було б запропонувати альтернативу російському святкуванню 9 травня, і зробити це саме 8 травня.

«Нам би треба було щось протиставити цьому 8 травня – наприклад, зібрати у Києві великий міжнародний захід за участю світових лідерів. А якщо це з міркувань безпеки неможливо, то перенести його у Лондон – столицю держави, яка продовжує системно підтримувати Україну і яка була західним центром боротьби із нацизмом», – сказав В’ятрович.

Зауважимо, що теза про те, що перемогу у Другій Світовій війні вдалося здобути тільки завдяки відвазі росіян у Червоній армії є маніпуляцією та викривленням фактів. Про це розповів історик Олександр Алфьоров в інтерв’ю «Главкому».

Алфьоров розповів, що країною, яка постраждала в часи Другої світової війни найбільше в СРСР, була БРСР (нині Білорусь) – у відсотковому співвідношенні її втрати були найбільшими. За словами історика, Росія дала в СРСР найбільшу кількість червоноармійців, але у відсотковому співвідношенні РСФСР та УРСР дали майже однакові цифри.

До слова, як зауважив історик та народний депутат Володимир В’ятрович в інтерв'ю «Главкому» низка міфів про Другу світову війну, створених російською пропагандою, продовжують активно поширюватися у світі. Зокрема, американський лідер Дональд Трамп стверджував, що Росія допомогла США перемогти в II Світовій.

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Теги: Володимир В'ятрович Друга світова війна

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