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У Одесі пошкоджено лікарню через російську атаку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Одесі пошкоджено лікарню через російську атаку
Під час атаки постраждали люди
фото: Геннадій Труханов/Telegram

Також пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та автомобілі

13 квітня Росія атакувала Одесу «шахедами». Внаслідок ворожого удару пошкоджено лікарню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.

Трухав розповідає, що внаслідок атаки безпілотників в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна. Пацієнти не постраждали.

У Одесі пошкоджено лікарню через російську атаку фото 1
фото: Геннадій Труханов/Telegram

За словами Турханова, окрім лікарні, також пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та машини.

У Одесі пошкоджено лікарню через російську атаку фото 2
фото: Геннадій Труханов/Telegram

Відомо про 5 постраждалих. Їм надається необхідна медична допомога, зазначає Труханов.

У Одесі пошкоджено лікарню через російську атаку фото 3
фото: Геннадій Труханов/Telegram
У Одесі пошкоджено лікарню через російську атаку фото 4
фото: Геннадій Труханов/Telegram

Нагадаємо, місцеві телеграм-канали Одеси писали, що «шахед» влучив просто у машину, що їхала. Від удару на дорозі утворилася воронка. Автомобілі горіли просто посеред вулиці.

Також ми писали, що після ракетного удару в Сумах спалахнув пасажирський автобус, у якому перебували 13-річний Кирило Ілляшенко та його мама. Через заблоковані двері пасажири опинилися в пастці. Попри поранення, Кирило зумів вибратися з охопленого вогнем транспорту через розбите вікно та допоміг врятувати інших людей, які залишалися всередині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на в.о. міського голови Сум Артема Кобзара.

Унаслідок обстрілу хлопець зазнав поранень – три уламки влучили йому в голову. Один із них медики вже дістали, решту ще мають обстежити. Наразі Кирило перебуває під наглядом лікарів.

До слова, під час ракетного удару по Сумах загинув водій тролейбуса і більшість пасажирів. Як інформує «Главком», про це повідомляє сумське комунальне підприємство «Електроавтотранс».

«Сьогодні водій КП СМР «Електроавтотранс» Микола Леон зробив свій останній рейс… Разом із більшістю пасажирів він загинув під час чергової ворожої атаки на місто Суми… Подвійний удар не залишив шансів вижити безневинним людям, які їхали у своїх справах сонячним святковим днем», – ідеться в повідомленні.

Теги: Одеса війна

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