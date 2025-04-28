Канада сьогодні обиратиме новий парламент і премʼєр-міністра

Більшість у новому парламенті Канади може отримати Ліберальна партія

Сьогодні, 28 квітня, в Канаді відбудуться дострокові парламентські вибори. За їх результатами буде призначено нового премʼєр-міністра та уряд країни. Про це інформує «Главком».

Хоча на федеральному рівні у Канаді зареєстровано 16 партій, лише пʼятьом з них соцопитування прогнозують місця у парламенті: Ліберальній партії, очолюваній премʼєр-міністром Марком Карні, опозиційній Консервативній партії на чолі із Пʼєром Полієвом, Новій демократичній партії, Партії Зелених, а також Квебекському блоку.

Згідно з прогнозами, значні шанси отримати більшість у новому парламенті має Ліберальна партія, хоча ще на початку року найбільшою підтримкою користувалися консерватори. Час роботи виборчих дільниць різнитиметься, залежно від регіону, але вони будуть відкритими протягом 12 годин.

Нагадаємо, політична ситуація в Канаді загострилася наприкінці минулого року. Виборча кампанія відбувалася на тлі торговельної війни зі США, а також заяв Дональд Трампа стосовно можливої анексії Канади.

Багаторічний прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо намагався налагодити особисті відносини з Трампом, але постійно наражався на критику. Тому 6 січня подав у відставку з посади голови уряду та лідера правлячої Ліберальної партії.

10 березня новим головою уряду став колишній голова Банку Канади Марк Карні. Він хоч і близький до лібералів, але не був членом партії.

Зазначимо, що Марк Карні під час внутрішньопартійних виборів заявляв, що повністю підтримує позицію уряду Канади – надавати підтримку Україні.

Позиція П’єра Пуальєвра та консерваторів більш суперечлива. Вони ніби засуджують російську агресію та виступають за посилення допомоги Україні. Проте раніше консерватори під різними приводами блокували ініціативи уряду Трюдо, що впливали на Україну.