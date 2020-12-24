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    На базарі в Києві продавали кілька сотень нелегально вирубаних ялинок (фото)

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    Хвойні дерева без бирок продавались на ринку на вул. Солом'янській, 33 - На базарі в Києві продавали кілька сотень нелегально вирубаних ялинок (фото)
    Хвойні дерева без бирок продавались на ринку на вул. Солом'янській, 33
    Фото: Андрій Мальований, Facebook

    Триває природоохоронна акція Держекоінспекції «Новорічна ялинка-2021»

    Під час перевірки ялинкових ринків у Києві працівники Держекоінспекції зафіксували продаж кількох сотень дерев без бирки на ринку по вулиці Солом'янській, 33. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

    Наявність такої бирки – це обов’язкова умова легального продажу дерев, а відсутність може свідчити про незаконну вирубку дерева.

    Крім того, продавець надав товарно-транспортну накладну лише на сосни, хоча реалізувались також і ялини.

    На підприємця було оформлено протокол про адміністративне порушення за статтею 88-1 КУпАП і тепер він зобов’язаний сплатити штраф.

    На місце було викликано правоохоронців, які займуться розслідуванням цього порушення.

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    На базарі в Києві продавали кілька сотень нелегально вирубаних ялинок (фото)
    На базарі в Києві продавали кілька сотень нелегально вирубаних ялинок (фото)
    На базарі в Києві продавали кілька сотень нелегально вирубаних ялинок (фото)
    На базарі в Києві продавали кілька сотень нелегально вирубаних ялинок (фото)
    На базарі в Києві продавали кілька сотень нелегально вирубаних ялинок (фото)
    На базарі в Києві продавали кілька сотень нелегально вирубаних ялинок (фото)
    На базарі в Києві продавали кілька сотень нелегально вирубаних ялинок (фото)
    На базарі в Києві продавали кілька сотень нелегально вирубаних ялинок (фото)

    «Якщо ви вирішили придбати ялинку, то обов’язково перевірте документи торговця, наявність бирки на ялинці та існування ідентифікаційного коду з неї на сайті Лісогосподарського інформаційно-аналітичного центру (https://open.ukrforest.com/). У разі відсутності документів або маркування на дереві, зверніться на гарячу лінію Держекоінспекції за номером (044) 521 20 38 або зателефонуйте до Нацполіції», – підкреслив Мальований.

    Нагадаємо, що із 17 до 30 грудня у столиці працюватимуть 178 законних пунктів з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас.

    Днями у Києві демонтували 50 стихійних точок продажу ялинок.

    Після новорічних свят у Києві організують 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних ялинок.

    Лісопаркові господарства Києва та районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень розпочали кампанію з попередження самовільних рубок хвойних дерев у лісових масивах, парках та скверах.

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    Теги: екологія Київ торгівля новорічні свята ялинка
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