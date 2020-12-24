На базарі в Києві продавали кілька сотень нелегально вирубаних ялинок (фото)

Хвойні дерева без бирок продавались на ринку на вул. Солом'янській, 33

Триває природоохоронна акція Держекоінспекції «Новорічна ялинка-2021»

Під час перевірки ялинкових ринків у Києві працівники Держекоінспекції зафіксували продаж кількох сотень дерев без бирки на ринку по вулиці Солом'янській, 33. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

Наявність такої бирки – це обов’язкова умова легального продажу дерев, а відсутність може свідчити про незаконну вирубку дерева.

Крім того, продавець надав товарно-транспортну накладну лише на сосни, хоча реалізувались також і ялини.

На підприємця було оформлено протокол про адміністративне порушення за статтею 88-1 КУпАП і тепер він зобов’язаний сплатити штраф.

На місце було викликано правоохоронців, які займуться розслідуванням цього порушення.

«Якщо ви вирішили придбати ялинку, то обов’язково перевірте документи торговця, наявність бирки на ялинці та існування ідентифікаційного коду з неї на сайті Лісогосподарського інформаційно-аналітичного центру (https://open.ukrforest.com/). У разі відсутності документів або маркування на дереві, зверніться на гарячу лінію Держекоінспекції за номером (044) 521 20 38 або зателефонуйте до Нацполіції», – підкреслив Мальований.

Нагадаємо, що із 17 до 30 грудня у столиці працюватимуть 178 законних пунктів з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас.

Днями у Києві демонтували 50 стихійних точок продажу ялинок.

Після новорічних свят у Києві організують 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних ялинок.

Лісопаркові господарства Києва та районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень розпочали кампанію з попередження самовільних рубок хвойних дерев у лісових масивах, парках та скверах.

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