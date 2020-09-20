Київ має бути взірцем для інших міст у безбар’єрності та інклюзії, – Марина Порошенко



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Дружина п’ятого президента України Марина Порошенко Фото Eurosolidarity

Марина Порошенко звернула увагу, що проблема доступності міського середовища набагато глибша, аніж питання людей з інвалідністю

Київ як столиця України має бути зразком для наслідування у впровадженні безбар’єрного простору та інклюзії. Втім, поки що Київ відстає від інших регіонів – про це розповіла в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу «Прямий» Марина Порошенко. Як відомо, вона ще з початку каденції п’ятого Президента Петра Порошенка опікується інклюзивною освітою в Україні і планує робити це вже як лідер команди «Європейської Солідарності» у Київраді.

«На жаль, столиця, яка має бути прикладом і задавати рівень якості і відповідальності для всієї країни, знаходиться набагато нижче, ніж деякі регіони в Україні по забезпеченню, наприклад, навіть тими ж інклюзивно-ресурсними центрами, інклюзивними школами на кількість дитячого населення. Це безумовно треба обов’язково міняти. Тому що за цією сухою статистикою стоять долі не тільки дітей, а багатьох людей з сімей, які залежать саме від таких реформ», – наголошує Марина Порошенко.

«Багато батьків, вчителів і самих дітей з особливими освітніми потребами – я з ними спілкуюся, і знаєте, це таке щастя, коли я чую ці історії успіху, коли вони дякують за те, що вони мають можливість отримати освіту якісну, і професію, і мати роботу в майбутньому. Просто жити на рівних серед людей, це дуже важливо – соціалізуватися. Вони при цьому кажуть: «Марино Анатоліївно, тільки не кидайте нас, не йдіть, не забувайте інклюзивну освіту. Ми сьогодні вже починаємо відчувати, що все зупинилося, що нас знову починають не помічати», – зауважує Марина Порошенко.

«Як можна сказати цим людям – знаєте, час пройшов і вже нічого не можу вам зробити, нічим допомогти? Я можу, я буду це робити, я буду боротися і за цих дітей, і за їхні сім’ї», – наголошує вона.

Марина Порошенко звернула увагу, що проблема доступності міського середовища набагато глибша, аніж питання людей з інвалідністю. «Коли ми не маємо доступного транспорту, щоб людина навіть не тільки з інвалідністю, а наприклад молода мама з дитячим візочком могла зайти в трамвай чи тролейбус», – констатує Порошенко.

«Наша команда ще у 2018 році зібралася для того, щоб переглянути і вдосконалити державні будівельні норми, і ми тоді вже врахували всі європейські стандарти і вимоги, взяли за приклад найкращі європейські столиці для того, щоб дійсно адаптувати це все для України, для Києва. І сьогодні я не можу допустити, щоб все це залишалося на папері. Ми йдемо для того, щоб це працювало заради людей», – резюмує Марина Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко жорстко розкритикував владу за скорочення витрат на армію.

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