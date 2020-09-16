Дружина Порошенка очолила список «Євросолідарності» у Київраду



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Марина Порошенко йде в політику

Настав час перетворити Київ на справжню європейську столицю, – заявила Марина Порошенко

Марина Порошенко, дружина п’ятого президента України Петра Порошенка, очолила список партії «Європейська солідарність» на виборах до Київради. Таке рішення ухвалила Конференція Київської міської організації партії.

Марина Порошенко пояснила, чому йде в політику: «В першу чергу я – громадянка своєї країни, яку дуже люблю. І мені не байдуже – як далі розвиватиметься Україна і що відбуватиметься у її столиці, в Києві».

Вона нагадала, що як перша леді, реалізовувала дуже багатьох соціальних та гуманітарних проектів.

Також Марина Порошенко нагадала, що у 2018 році вдалося переглянути й оновити державні будівельні норми, враховуючи європейські стандарти та кращі приклади європейських столиць. «І моє рішення балотуватися до Київської міської ради не в останню чергу зумовлено тим, щоб всі ці нові норми не лишалися на папері, а впроваджувалися в життя», – наголосила вона.

Порошенко навела як приклад архітектурної доступності Театр на Подолі: «Він збудований нашим Фондом за благодійні кошти і є єдиним новим театром, який відкрився в Києві з часу проголошення незалежності».

Вона повідомила, що новий проект, який буде реалізовувати її команда – створення у Києві концертної зали світового рівня.

«Сьогодні в Києві недостатньо уваги приділяється вирішенню соціальних проблем. Шкіл і садочків катастрофічно не вистачає. Лікарні не забезпечені сучасним обладнанням. Лікарі і вчителі не захищені. А значить – не захищені наші діти і наші батьки. Тому сьогодні не час спостерігати збоку. Час діяти і приймати відповідальні рішення. На рівні кожного міста і кожної громади. І звісно, на рівні столиці, яка має стати прикладом для всієї України», – вважає Марина Порошенко.

«Саме тому ми йдемо до Київради, адже настав час перетворити Київ на справжню європейську столицю з доступним транспортом та інфраструктурою; з сучасними закладами освіти, культури та медицини. На місто, у якому комфортно жити і яким всі ми будемо пишатися», – заявила вона.

Марина Порошенко – лікар-кардіолог, кандидат медичних наук, багато років опікується гуманітарною сферою і розвитком інклюзивної освіти, у 2018-2019 р. – голова Українського культурного фонду.

Як повідомлялося, колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов йде під №1 на вибори в Київраду з командою партії «Голос».