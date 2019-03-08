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    «Тарута любить Вас!». Свято 8 березня від політичної партії «Основа»

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    «Тарута любить Вас!». Свято 8 березня від політичної партії «Основа»

    У всіх районах Києва відбулись святкові заходи

    Кандидат в президенти України Сергій Тарута, голова політичної партії «Основа» Андрій Ніколаєнко та керівник Київської міської організації Володимир Колот привітали жінок зі святом 8 березня.

    У всіх районах Києва відбулись святкові заходи, де було роздано тисячі квітів та вітальних листівок.

    На центральній локації, на Подолі, лідери партії вручали троянди, вітальні листівки із побажаннями прекрасній половині людства гарного настрою, родинного затишку, кохання та гармонії! Жінки з радістю приймали привітання та охоче фотографувалися з представниками партії.

    Для дорослих та дітей були організовані тематичні майстер-класи та святкова фотосесія.

    Лідер ПП «Основа», кандидат у Президенти України Сергій Тарута: «Часи змінюються, старе покоління змінюється новим. Та справжні цінності жінки – любов, материнство, доброта, краса – залишаються незмінними!».

    Голова ПП «Основа» Андрій Ніколаєнко: «Дорогі жінки, ми вдячні Вам за красу та ніжність, добробут та щиросердечність, за відданість та Вашу підтримку!».

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    «Тарута любить Вас!». Свято 8 березня від політичної партії «Основа»
    «Тарута любить Вас!». Свято 8 березня від політичної партії «Основа»
    «Тарута любить Вас!». Свято 8 березня від політичної партії «Основа»

    Керівник Київської міської організації ПП «Основа» Володимир Колот: «Щира жіноча посмішка, їхня доброта та ніжність сповнюють чоловічі серця радістю та любов’ю. Жінки – це запорука миру та злагоди!»

    8 березня Київ жінка
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