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    Газовий колапс. Оператор ГТС повідомив Зеленського про величезні проблеми

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    Газопостачання в Україні потерпає із листопада - Газовий колапс. Оператор ГТС повідомив Зеленського про величезні проблеми
    Газопостачання в Україні потерпає із листопада
    фото з відкритих джерел

    У газотранспотртній системі стався дисбаланс та нестача палива

    Оператор ГТС сповістив Уряд та президента стосовно величезних проблем на газовому ринку через нестачу палива та борги. Про це написав політик Олексій Кучеренко у Facebook, оприлюднивши відповідний документ.

    «Нарешті Оператор ГТС набрався мужності та сповістив Уряд та президента стосовно величезних проблем на газовому «ринку». По-перше, він підтвердив очевидний дисбаланс газу в 1.5 млрд кубів на січень-лютий-березень і попередив про можливі наслідки. По-друге, він попередив про те, що його штучно заганяють в борги механізмом ПСО, що неминуче стане підставою для звинувачень в транзитній нездатності з боку «Газпрому»», – написав Кучеренко.

    Він зазначив, що відповідне повідомлення мало б з’явитися ще три місяці тому, але оператор «підлаштовувався» під кураторів.

    «Хто ж тепер у нас «зрадник», «переворотник» та панікер, пане Зеленський?!», – резюмував він.

    У документі йдеться про те, що НАК «Нафтогаз» досі не уклала договори з операторами ГРМ, що свідчить про порушення закону.

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    Газовий колапс. Оператор ГТС повідомив Зеленського про величезні проблеми
    Газовий колапс. Оператор ГТС повідомив Зеленського про величезні проблеми
    Газовий колапс. Оператор ГТС повідомив Зеленського про величезні проблеми
    Газовий колапс. Оператор ГТС повідомив Зеленського про величезні проблеми
    фото: facebook.com/Kucherenko2020

    «Однак, до цього часу НАК «Нафтогаз України» договори з Операторами ГРМ не укладено, що свідчить про не виконання, а отже, про порушення постанови КМ України та протокольного доручення РНБО України…», – йдеться у документі.

    Документ наголошує про «заборону використання газу, закупленого на ВТВ для власних потреб» а також про величезний дисбаланс у постачанні газу населенню.

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    Теги: газ Нафтогаз України РНБО Facebook уряд ГТС
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    Газовий колапс. Оператор ГТС повідомив Зеленського про величезні проблеми