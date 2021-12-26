Газовий колапс. Оператор ГТС повідомив Зеленського про величезні проблеми

У газотранспотртній системі стався дисбаланс та нестача палива

Оператор ГТС сповістив Уряд та президента стосовно величезних проблем на газовому ринку через нестачу палива та борги. Про це написав політик Олексій Кучеренко у Facebook, оприлюднивши відповідний документ.

«Нарешті Оператор ГТС набрався мужності та сповістив Уряд та президента стосовно величезних проблем на газовому «ринку». По-перше, він підтвердив очевидний дисбаланс газу в 1.5 млрд кубів на січень-лютий-березень і попередив про можливі наслідки. По-друге, він попередив про те, що його штучно заганяють в борги механізмом ПСО, що неминуче стане підставою для звинувачень в транзитній нездатності з боку «Газпрому»», – написав Кучеренко.

Він зазначив, що відповідне повідомлення мало б з’явитися ще три місяці тому, але оператор «підлаштовувався» під кураторів.

«Хто ж тепер у нас «зрадник», «переворотник» та панікер, пане Зеленський?!», – резюмував він.

У документі йдеться про те, що НАК «Нафтогаз» досі не уклала договори з операторами ГРМ, що свідчить про порушення закону.

«Однак, до цього часу НАК «Нафтогаз України» договори з Операторами ГРМ не укладено, що свідчить про не виконання, а отже, про порушення постанови КМ України та протокольного доручення РНБО України…», – йдеться у документі.

Документ наголошує про «заборону використання газу, закупленого на ВТВ для власних потреб» а також про величезний дисбаланс у постачанні газу населенню.