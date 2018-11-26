Троє чоловіків викрали майже 80 м кабелю урядового зв’язку



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Зловмисників затримано з кабелем і знаряддям вчинення злочину Фото: Нацполіція

Зловмисники вирізали 79 метрів кабелю і таким чином завдали збитків на 162000 гривень

Столичні правоохоронці затримали трьох чоловіків за крадіжку кабелю урядового зв’язку. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Під час нічного відпрацювання території Деснянського району на вулиці Братиславська працівники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку помітили трьох чоловіків, які тягнуть до автомобіля кабель. Правоохоронці відразу затримали зловмисників і викликали слідчо-оперативну групу для документування події», - йдеться в повідомленні.

На місці злочину у затриманих вилучили 79 метрів викраденого кабелю урядового зв’язку та знаряддя вчинення злочину. За попередніми підрахунками, сума збитків становить 162 тисячі гривень. Зловмисники: 62–річний киянин та двоє уродженців Чернігівської області, 1994 та 1996 років народження. Молодики раніше потрапляли у поле зору поліцейських за скоєння майнових злочинів.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Поліція перевіряє причетність затриманих до 16 аналогічних злочинів по Києву.