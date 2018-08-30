Троєщину та Осокорки хочуть з’єднати магістраллю із трамвайною лінією



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На всю транспортну систему лівобережжя Києва чекає переформатування

Департамент містобудування та архітектури КМДА оголосив про початок громадських слухань перед прийняттям детального плану території в межах проспекту Петра Григоренка, вулиць Анни Ахматової, Драгоманова, Ревуцького, проспекту Миколи Бажана в Дарницькому районі Києва. Тут намічаються важливі зміни в організації руху транспорту й переформатування всієї лівобережної транспортної системи. Крім того, є пропозиції по озеру Лебединому, будівництву гаражів й парковок.

Як підкреслюють проектувальники з КО «Інститут Генерального плану м. Києва», що підготували ДПТ, в їхній роботі головне – це дороги.

Вони пропонують побудувати меридіональну магістраль Троєщина – Осокорки, яка буде основною планувальною віссю лівобережжя, частиною якої стане проспект Григоренка. Магістраль довжиною 22 км пройде від вулиці Бальзака, вздовж залізничних колій, та по проспекту Григоренка.

Основна проїзна частина проспекту має, за проектом, по 3 смуги руху в кожному напрямку, між якими пройде рокадна лінія швидкісного трамвая. По проспекту передбачені місцеві проїзди шириною 7,5 м та 10 м.

Дарницьке шосе стане частиною Східно-Західної автодороги-хорди, що починається від вул. Бориспільська на лівобережжі та подовжується до Кільцевої дороги на правому березі. Загальна довжина автодороги складатиме 24 км. В ДПТ передбачена реконструкція Дарницького шосе з частковою зміною траси та розширенням проїзної частини, для організації безперервного руху транспорту по шосе.

В ДПТ передбачена реконструкція транспортної розв’язки в різних рівнях на перетині Харківського та Дарницького шосе. В межах існуючих червоних ліній частково вздовж вул. Тепловозна планується збудувати місцевий проїзд з Дарницького шосе. Існуюча садибна забудова, яка знаходиться в зоні шумового дискомфорту та санітарно-захисній зоні залізниці, виноситься.

За озеро Лебедине проектувальники просять не турбуватися. Навколо озера Лебедине запроектована зона відпочинку з упорядкованими пішохідними доріжками, велодоріжками, спортивними та дитячими майданчиками. В безпосередній близькості до запроектованого скверу буде розміщений спортивно-оздоровчий комплекс з басейном та відкритим стадіоном.

Джерело: Вечірній Київ