Труханів острів перетворюється на «Острів здоров’я»



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Труханів острів

Спортивні події триватимуть на острові до 31 грудня

У Києві на Трухановому острові із серпня до 31 грудня відбуватимуться спортивні заходи «Острів здоров’я». Мета - популяризація та розвиток фізичної культури і спорту.

Перелік цих заходів затверджено розпорядженням КМДА.

Зокрема, кияни та гості столиці зможуть взяти участь у таких подіях:

«Спорт за чистий Київ» – із 20 серпня до 16 вересня;

«Autumn meetings» – із 17 вересня до 15 жовтня;

«Осінь спортивна» – із 16 жовтня до 14 листопада;

«Island of sport» – 15 листопада до 14 грудня;

«Астіve winter» – із 15 грудня до 31 грудня.

Так, 8-9 вересня на Матвіївській затоці, 28-А відбудеться регата із байдарки та каное – всеукраїнські змагання, присвячені воїнам-інтернаціоналістам. Крім того, 8 вересня об 11:00 у рамках проекту STAR плогінг на Трухановому острові до екологічного забігу-марафону долучаться Олімпійські та Паралімпійські чемпіони, блогери, теле- та радіоведучі, зірки шоу-бізнесу, політики, представники бізнесу та активної громадськості. Вони пробіжать встановлену дистанцію, прибираючи на своєму шляху сміття.

Із ініціативою організувати «Острів здоров’я» виступила громадська спілка «Труханів острів».

Департаменту охорони здоров’я доручено забезпечити чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги під час проведення заходів за зверненням організатора.

Також Головне управління Національної поліції у м. Києві та Управління патрульної поліції у м. Києві Департаменту патрульної поліції мають забезпечувати охорону громадського порядку та обмеження руху транспортних засобів під час проведення заходів.