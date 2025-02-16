У одному із районів Києва відсутнє опалення та гаряча вода

До 12:00 16 лютого все відновлять

Відсутність опалення та гарячої води пов’язане з пошкодженням тепломережі

У Дарницькому районі Києва відсутнє опалення та гаряча вода. Про це повідомляє Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація.

У зв’язку з пошкодженням тепломережі інформуємо про відсутність централізованого опалення та гарячого водопостачання за адресами:

проспект Миколи Бажана: 3, 3-А, 5, 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 5-Є, 7-А (Д/с), 7-А, 7-Б, 7-В, 7- Г, 7-Д, 7-Е, 7-Ж, 7- І, 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г, 9-Є, 9-Ж, 9-З;

вулиця Архітектора Вербицького: 22/1, 28, 28-А, 28-Б, 28-В, 30, 30-А, 32;

вулиця Вірменська: 1/9-К, 3, 5, 5-А, 7;

вулиця Братства тарасівців: 3, 5, 5-А, 5-Б, 5-В, 9, 9-А.

Усі відповідальні служби працюють над усуненням наслідків аварії. Термін відновлення – 16 лютого до 12:00.

Нагадаємо, у застосунку «Київ Цифровий» з'явилось повідомлення про екстремальні погодні умови. Зазначається, що небезпечні метереологічні явища триватимуть з 15 по 17 лютого.

Водночас Український гідрометереологічний центр опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища на всій території України. 16 лютого на дорогах країни передбачається ожеледиця.

До слова, січень поточного року в Україні виявився рекордно теплим і стійкого переходу до зимового режиму погоди не відбулось.