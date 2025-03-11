Депутатка Київради пояснила, чому пам’ятник Булгакову буде демонтовано, а меморіальна дошка залишиться

Перший у світі пам’ятник Михайлу Булгакову відкрито у Києві на Андріївському узвозі, 13

Вікторія Муха прокоментувала долю музею, пам’ятника та меморіальноі дошки письменнику Булгакову на Андріївському узвозі

Відповідно до рішення Київської міської влади пам’ятник письменнику Михайлу Булгакову підлягає усуненню з публічного простору. В інтерв'ю «Главкому» повідомила депутатка Київради, голова комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха пояснила, чому при цьому меморіальна дошка письменнику залишиться на місці.

За словами депутатки, на Київраді порушувалося питання і музею, і пам’ятника, і меморіального знаку Булгакову. «Пам’ятник буде знесено, у музеї ж наразі змінена експозиція, змінено акценти й він, як влучно зазначив на той час директор Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, може бути єдиним музеєм у світі, що скаже всю повноту правди про Булгакова», – зазначила голова комісії Київради.

Депутатка каже, що балансоутримувач пам’ятника так і не знайшовся, але бажання забрати його виявила донька скульптора.

Як пояснила Вікторія Муха, меморіальна дошка, присвячена Булгакову, теж поки залишається не демонтованою, оскільки є побоювання фахівців, що через особливості її встановлення та розташування, демонтаж може пошкодити фасад історичної будівлі.

Нагадаємо, Український інститут національної пам’яті визнав Михайла Булгакова символом російської імперської політики та оприлюднив фаховий висновок щодо належності об’єктів, присвячених російському письменнику до символіки російської імперської політики. Експертна комісія вважає, що подальше перебування у публічному просторі пам'ятників або пам'ятних знаків письменника є російською пропагандою.

Раніше повідомлялося, що активісти зняли з фасаду корпусу Інституту філології Київського національного університету імені Шевченка меморіальну дошку, присвячену російському письменнику Михайлу Булгакову.

Також відомо, що Міністерство освіти і науки України переглянуло навчальну програму для школярів на 2022-2023 роки. Із програми зарубіжної літератури виключили більшість російських та білоруських письменників. Замість них діти читатимуть твори Жана де Лафонтена, О. Генрі, Анни Ґавальди, Ульфа Старка, Джона Бойна, Е. Шмітта, Йозефа Рота, Александра Гранаха тощо. Водночас у програмі залишили тексти Булгакова, Гоголя, Кузнецова й Ільфа та Петрова.