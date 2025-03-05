11 рекордів. Цьогорічна зима увійшла до десяти найтепліших в історії Києва

Найбільш холодним днем зими було 13 лютого, коли температура опустилась до -12,3 ºС

Найтеплішим днем у столиці було 30 січня, коли температура повітря підвищилась до +11,6 ºС.

Середньомісячна температура повітря у Києві за календарну зиму 2024-2025 склала -0,5°С, що вище кліматичної норми на 2,0°С. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомляє, що за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ середньомісячна температура повітря за календарну зиму склала -0,5°С, що вище кліматичної норми на 2,0°С.

«Зима 2024-2025 рр. стала лише десятою у рейтингу найтепліших зим у Києві з 1881 року», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зимові місяці, окрім лютого, у столиці були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення мав січень – 5,3°С.

Загалом за зиму у столиці було зареєстровано 11 температурних рекордів у бік перевищення попередніх історичних значень, всі вони відмічені у січні.

Найбільш холодним днем зими було 13 лютого, коли температура опустилась до -12,3 ºС, а найтеплішим – 30 січня, коли температура повітря підвищилась до +11,6 ºС.

«Опадів цієї календарної зими випало 89 мм, що склало 72 % кліматичної норми», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні через аномально теплу погоду прокинулись плазуни. Також можна було побачити і ведмедя. Науковці розповіли, чому це небезпечно. Так, житель села Кобилецька Поляна у січні вийшов на прогулянку з собакою й посеред снігу побачив гадюк. На полоза, кількома днями пізніше, натрапили у лісі неподалік Ужгорода. Зоолог каже, таке явище справжня аномалія, адже в нормі плазуни повинні прокидатися не раніше квітня.

До слова, площа морського льоду досягла мінімуму в історії спостережень. Про це пише «Главком» з посиланням на дані Національного центру зі снігу та льоду США. Станом на 16 лютого сукупна площа морського льоду в Арктиці та Антарктиді становила 15,86 млн кв. км. Попередній мінімум на цю дату було зафіксовано два роки тому – 16,08 млн кв. км.