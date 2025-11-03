Туалети у торговому центрі на Оболоні стали платними: реакція киян

Навіть попри оплату, у вбиральнях не дотримуються належного рівня чистоти та порядку, нарікають у пабліку

У столичному торговельному центрі Lake Plaza, що розташований на вулиці Героїв полку «Азов», 12, запровадили платний вхід до туалету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

У дописі наголошується, що у жодному іншому торговому центрі платних туалетів немає.

«Люди приходять сюди робити покупки, проводити час із сім’єю, і мати доступ до безкоштовного туалету – це елементарна зручність і повага до відвідувачів», – йдеться у дописі.

Крім того, у пабліку нарікають, що навіть попри оплату, у вбиральнях не дотримуються належного рівня чистоти та порядку.

«Рекомендуємо ТЦ Lake Plaza не опускатися до рівня вокзалу – чисті і безкоштовні туалети, це норма для достойного бізнесу у сфері рітейлу та послуг», – додали у дописі.

Допис у соцмережі скриншот

У коментарях думки киян розділилися: одні обурені введенням платної послуги, інші сподіваються, що це допоможе забезпечити якісніший сервіс. Один із читачів зауважив, що Lake Plaza – не перший торговий центр у столиці, де вхід до туалетів зробили платним.

Кияни зауважили, що Lake Plaza не перший ТЦ, де за відвідування туалету треба платити скриншот

Коментарі під дописом спільноти «Життя Оболонь Київ» скриншот

Дехто з підписників спільноти підтримує запровадження платної послуги у туалеті скриншот

