Туалети у торговому центрі на Оболоні стали платними: реакція киян

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Туалети у торговому центрі на Оболоні стали платними: реакція киян
Вхід до туалету коштує 10 грн
фото: Життя Оболонь Київ/Facebook

Навіть попри оплату, у вбиральнях не дотримуються належного рівня чистоти та порядку, нарікають у пабліку

У столичному торговельному центрі Lake Plaza, що розташований на вулиці Героїв полку «Азов», 12, запровадили платний вхід до туалету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

У дописі наголошується, що у жодному іншому торговому центрі платних туалетів немає.

«Люди приходять сюди робити покупки, проводити час із сім’єю, і мати доступ до безкоштовного туалету – це елементарна зручність і повага до відвідувачів», – йдеться у дописі.

Крім того, у пабліку нарікають, що навіть попри оплату, у вбиральнях не дотримуються належного рівня чистоти та порядку.

«Рекомендуємо ТЦ Lake Plaza не опускатися до рівня вокзалу – чисті і безкоштовні туалети, це норма для достойного бізнесу у сфері рітейлу та послуг», – додали у дописі. 

Допис у соцмережі
Допис у соцмережі
скриншот

У коментарях думки киян розділилися: одні обурені введенням платної послуги, інші сподіваються, що це допоможе забезпечити якісніший сервіс. Один із читачів зауважив, що Lake Plaza – не перший торговий центр у столиці, де вхід до туалетів зробили платним.

Кияни зауважили, що Lake Plaza не перший ТЦ, де за відвідування туалету треба платити
Кияни зауважили, що Lake Plaza не перший ТЦ, де за відвідування туалету треба платити
скриншот
Коментарі під дописом спільноти «Життя Оболонь Київ»
Коментарі під дописом спільноти «Життя Оболонь Київ»
скриншот
Дехто з підписників спільноти підтримує запровадження платної послуги у туалеті
Дехто з підписників спільноти підтримує запровадження платної послуги у туалеті
скриншот

Нагадаємо, жахливий стан приміщень Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки, де фахівці працюють над євроінтеграційними проєктами, вразив блогера Юрія Микуляка, який випадково відвідав установу. Свій досвід чоловік описав у мережі і звернувся до прем’єрки Юлії Свириденко, нагадавши про заплановане фінансування науки та освіти. Микуляк додав, що у приміщенні також розміщена Академія фінансового управління. 

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

