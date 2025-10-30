Віталій Кличко розповів, ким зайняте його серце після розлучення

Кличко зізнався, що не має часу на романтику

Кличко: «Офіційно серце вільне, але воно зайняте»

Київський міський голова Віталій Кличко, який з 2022 року офіційно розлучений зі своєю дружиною Наталією Єгоровою, вперше за понад три роки розкрив подробиці особистого життя. В інтерв’ю проєкту «Тур зірками», він розповів, що повністю присвятив себе роботі й не має часу на романтику, інформує «Главком».

Зокрема, на запитання ведучої, чи ходить мер столиці на побачення, Кличко назвав запитання дивним, проте відповів на нього. «Які побачення? У мене прийом громадян від ранку до вечора. Ось це мої побачення – люди приходять із проханнями вирішити їхні проблеми», – сказав він.

Мер зізнався, що навіть із дітьми бачиться рідко, а про пошук нової коханої не йдеться.

«Офіційно серце вільне, але воно зайняте справами і містом. Часу не вистачає, велике навантаження. Спершу – виклики, все інше – потім», – додав Кличко.

Нагадаємо, Віталій та Наталія Кличко одружилися 26 квітня 1996 року. У сімʼї Кличків народилося троє дітей: у 2000 році – син Єгор-Деніел, в 2002-му – дочка Єлизавета-Вікторія, у 2005-му – син Максим. Про розлучення пари стало відомо у серпні 2022 року. Сама Наталія живе у Німеччині, а діти навчаються за кордоном. У 2023 році колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, яка у соцмережах тепер підписана, як Наталія Єгорова, повідомила, що стала учасницею шоу «Танці з зірками» (Let's Dance) у Німеччині.

Нещодавно син Віталія Кличка дебютував у збірній України з баскетболу.