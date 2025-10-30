Головна Київ Новини
Віталій Кличко розповів, ким зайняте його серце після розлучення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Віталій Кличко розповів, ким зайняте його серце після розлучення
Кличко зізнався, що не має часу на романтику
скриншот відео

Кличко: «Офіційно серце вільне, але воно зайняте»

Київський міський голова Віталій Кличко, який з 2022 року офіційно розлучений зі своєю дружиною Наталією Єгоровою, вперше за понад три роки розкрив подробиці особистого життя. В інтерв’ю проєкту «Тур зірками», він розповів, що повністю присвятив себе роботі й не має часу на романтику, інформує «Главком».

Зокрема, на запитання ведучої, чи ходить мер столиці на побачення, Кличко назвав запитання дивним, проте відповів на нього. «Які побачення? У мене прийом громадян від ранку до вечора. Ось це мої побачення – люди приходять із проханнями вирішити їхні проблеми», – сказав він.

Мер зізнався, що навіть із дітьми бачиться рідко, а про пошук нової коханої не йдеться.

«Офіційно серце вільне, але воно зайняте справами і містом. Часу не вистачає, велике навантаження. Спершу – виклики, все інше – потім», – додав Кличко.

Нагадаємо, Віталій та Наталія Кличко одружилися 26 квітня 1996 року.  У сімʼї Кличків народилося троє дітей: у 2000 році – син Єгор-Деніел, в 2002-му – дочка Єлизавета-Вікторія, у 2005-му – син Максим. Про розлучення пари стало відомо у серпні 2022 року. Сама Наталія живе у Німеччині, а діти навчаються за кордоном. У 2023 році колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, яка у соцмережах тепер підписана, як  Наталія Єгорова, повідомила, що стала учасницею шоу «Танці з зірками» (Let's Dance) у Німеччині. 

Нещодавно син Віталія Кличка дебютував у збірній України з баскетболу.

