Український ведучий розповів, як опинився в епіцентрі удару шахеда на Київщині

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Слава Дьомін поділився тим, що він опинився в епіцентрі атаки РФ
Ведучий повідомив, що через удар шахеда загинула його сусідка

Популярний український ведучий Слава Дьомін поділився тим, що він опинився в епіцентрі удару Росії по Київщині. Приліт стався неподалік від будинку ведучого. Про це Слава Дьомін повідомив у сторис в Instagram, передає «Главком».

За словами ведучого, подібне з ним сталося вперше від початку повномасштабного вторгнення. Адже російський шахед влучив неподалік від його будинку, який схоже знаходиться у приватному секторі. «Шахед влетів у будинок за 200 метрів від мого. Так близько за ці майже чотири роки ще не було… Загинула сусідка», – написав Слава Дьомін.

Крім цього ведучий опублікував відео з соцмереж, де видно, як палає приватний будинок після влучання шахеда. Слава Дьомін зауважив, що це відбулося «зовсім поруч» з його будинком. «Бережіть себе та своїх близьких», – додав він.

Раніше «Главком» писав про те, що протягом ночі на 23 грудня країна-терорист атакувала Україну дронами та ракетами, під ударом ворога мирні населені пункти та будинки людей. За словами голови КОВА, у Вишгородському районі унаслідок ворожої атаки сталася пожежа приватного двоповерхового будинку, загинула жінка 1949 року народження.

Внаслідок ворожої атаки на Київ постраждали четверо киян, також зафіксовано пошкодження житлового будинку у Святошинському районі. За інформацією мера столиці, пошкоджена п'ятиповерхівка у Святошинському районі столиці, сталося часткове руйнування даху будинку, пошкоджений фасад. Конструкції будівлі не пошкоджені.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл України, який триває з ночі та охопив енергетичну й цивільну інфраструктуру по всій країні. За його словами, Росія застосувала понад 650 безпілотників, значна частина з яких дрони типу Shahed.

