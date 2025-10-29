Роздрібна торгівля у РФ занепадає: деталі від розвідки

Ринок може почати «оживати» лише за умов стабілізації економіки та зниженні ставок за кредитами

Частка закритих магазинів одягу в московських ТЦ досягла 38%

Російська роздрібна торгівля занурюється в кризу – за дев’ять місяців 2025 року кількість нових брендів скоротилася майже на 40 %, а до кінця року впаде вдвічі. Через обвал купівельної спроможності, зростання орендних ставок і проблеми з кредитами розвиток fashion-ринку фактично зупинився. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

За січень-вересень у РФ з’явилося лише 27 нових брендів – удвічі менше, ніж торік. Магазини косметики масово закриваються, нових взуттєвих марок немає, а частка закритих магазинів одягу в московських ТЦ досягла 38%.

«Більшість нових брендів тепер іде в онлайн – на маркетплейси, бо відкрити офлайн-магазин стає розкішшю. Ринок може почати «оживати» лише за умов стабілізації економіки та зниженні ставок за кредитами. Схожа криза вже була у 2015-му – тоді відновлення роздрібної торгівлі тривало майже три роки», – йдеться у повідомленні.

До слова, військово-промисловий комплекс (ВПК), який став головним двигуном російської економіки завдяки трильйонним витратам на держоборонзамовлення з бюджету, несподівано дав збій. Галузі, пов'язані з ВПК, перейшли до стагнації або скорочення виробництва після двозначних темпів зростання майже три роки поспіль, випливає з даних Росстату.

Як повідомлялося, керівництво АвтоВАЗу запровадило практику переведення виробничих працівників на підсобні роботи – прибирання цехів, підвалів і ремонт конвеєрів. Ці «госпроботи щоп'ятниці» з’явилися після хвилі звільнень, що почалася в жовтні на тлі скорочення зарплат і переходу автогіганта на чотириденний робочий тиждень.