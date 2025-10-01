Туалет інституту, де працюють експерти з євроінтеграції, так вразив блогера, що він звернувся до уряду (фото)

Після побаченого в інституті блогер звернувся до прем’єрки Юлії Свириденко

Жахливий стан приміщень Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки, де фахівці працюють над євроінтеграційними проєктами, вразив блогера Юрія Микуляка, який випадково відвідав установу. Свій досвід чоловік описав у мережі і звернувся до прем’єрки Юлії Свириденко, нагадавши про заплановане фінансування науки та освіти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис блогера. Микуляк додав, що у приміщенні також розміщена Академія фінансового управління.

За словами Юрія Микуляка, стан приміщення викликає «справжній шок». «Місцевий дідусь, який уже багато років працює у цих стінах, показав мені санвузол у жахливому стані, приміщення без ремонту, ліфти, які не працюють, дах протікає, опалення відсутнє. В таких умовах люди мають займатися євроінтеграційними проєктами та поправками до бюджету», – написав блогер.

Санвузли установи потребують ремонту фото: Юрій Микуляк/Facebook

За словами блогера, ремонту в установі не було десятиліттями фото: Юрій Микуляк/Facebook

У туалеті закладу зберігся ремонт часів СРСР фото: Юоій Микуляк/Facedook

Автор допису звернувся до прем’єрки Юлії Свириденко, нагадавши, що у бюджеті на 2025 рік передбачено 14,5 млрд грн на науку, а у 2026-му ця цифра має зрости майже до 20 млрд грн. Видатки на освіту плануються на рівні понад 265 млрд грн.

«Це рекордні суми, але чи дійдуть вони до конкретних інститутів – велике питання. Бо без нормальних умов праці жодна інтеграція до ЄС не відбудеться», – завершив свій допис автор.

Зазначимо, що Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки має офіційна адресу бульвар Миколи Міхновського, 38.

Ключовими напрямками роботи Інституту є:

Економічний аналіз, моделювання і прогнозування економічного розвитку України на національному, галузевому, регіональному та міжнародному рівнях, зокрема в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Розробка рекомендацій для переговорів щодо членства України в ЄС та участь в переговорах.

Розробка пропозицій щодо проектів законів, нормативно-правових актів та інших рішень в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, промислової політики, ОПК, міжнародної торгівлі, регіонального економічного розвитку.

Здійснення попередньої експертизи та ідентифікації товарів серед категорій цивільного та подвійного призначення.

Підготовка та перепідготовка кадрів в сфері європейської інтеграції. Підготовка докторів філософії і докторів наук.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) визначив, що потреби України у фінансуванні до 2027 року можуть бути на $10-20 млрд вищими, ніж очікує уряд у Києві. Ця розбіжність виникла під час нещодавніх переговорів щодо нової програми допомоги, що може ускладнити зусилля України в пошуку міжнародної підтримки.

До слова, міністерство фінансів передбачає, що дефіцит державного бюджету на 2026 рік буде складати $45 млрд. На сьогодні в уряду є зобов’язання від зовнішніх партнерів щодо покриття лише $35 млрд.