На Київщині затримано правоохоронця, який підозрюється у «кришуванні» наркобізнесу

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна

Працівники Державного бюро розслідувань, повідомили, що викрили правоохоронця з Київської області на одержанні неправомірної вигоди у сумі $10 тис. та пособництві у незаконному вирощуванні наркотичних засобів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне бюро розслідувань.

«Група осіб, яка займалась наркобізнесом на території Київської області, запропонувала правоохоронцю прикривати їхню діяльність з вирощування конопель. За свої «послуги» правоохоронець забажав $10 тис.», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, пособництві в незаконному посіві та незаконному вирощуванні конопель, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з метою збуту (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 310 КК України). Повідомляється, що за місцем проживання підозрюваних проведені обшуки, в ході яких вилучені мобільні телефони та чорнові записи.

ДБР викрило на Київщині правоохоронця, який кришував наркобізнес фото: Державне бюро розслідувань

У ДБР зазначили, що особа, яка передавала хабар, підозрюється у наданні неправомірної вигоди поліцейському та незаконному збуті наркотичних засобів (за ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 307 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Суд обрав правоохоронцю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, у серпні на всій території держави було проведено І етап всеукраїнської спецоперації під умовною назвою «Джентельмени». Комплекс оперативних заходів було проведено для виявлення та ліквідація незаконних посівів конопель і снотворного маку та недопущення надходження наркосировини на «чорний» ринок. У рамках операції поліцейські провели 128 обшуків у домоволодіннях та на присадибних ділянках у 20 регіонах країни. Для маскування незаконних посівів зловмисники висаджували коноплі та снотворний мак серед сільськогосподарських культур, плавнях та важкодоступних місцях. За результатами слідчих дій правоохоронці виявили та знищили понад 21 тисячу нарковмісних рослин, а також вилучили майже 57 кг канабісу й обладнання, гроші та автомобілі.