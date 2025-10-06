Головна Київ Новини
Безугла розкритикувала Кличка і Ткаченка через мобільні укриття

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Безугла заявила, що замість вирішення питання укриттів у Києві чиновники займаються взаємними звинуваченнями

Нардепка заявила, що процес облаштування укриттів у столиці затягується, а мер і керівник КМВА перекладають відповідальність один на одного

Народна депутатка України Мар’яна Безугла розкритикувала мера Києва Віталія Кличка після його заяви про те, що влада Києва сьогодні нарешті розгляне алгоритм встановлення мобільних укриттів у столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис нардепки

Безугла зазначила, що за кошти міста вже давно можна було створити повноцінну систему оборони Києва.
«Кличко, коли в тебе 100 млрд грн, зі скандалами на ППО Києва виклянчили 235 млн, блокуєш засідання Ради оборони і тепер намагаєшся представити себе перевіряючим аудитором. Яка ганьба», – написала депутатка, додавши, що за ці гроші можна було розгорнути «функціональний купол над містом з датчиками, турелями, перехоплювачами».

Критика нардепки торкнулася і керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. На думку Безуглої, він має бути активнішим і «звернутися до Кабміну, щоб Кличка прибрали зі співголів Ради оборони». Тоді, за її словами, «Раду можна було б проводити без обмежень – чи то під час відпустки мера, чи його політичного бойкоту у той час, коли місто руйнують росіяни». 

Допис Безуглої з’явився після заяви Кличка про розгляд алгоритму встановлення мобільних укриттів. Засловами мера Києва, на державному рівні визначено вимоги до таких споруд, що дозволить пришвидшити їх облаштування та зробити процес більш прозорим. Голова КМВА Тимур Ткаченко відреагував на заяву мера, зазначивши, що Кличко «змінив позицію щодо мобільних укриттів безпосередньо перед засіданням Ради оборони».

Допис Мар'яни Безуглої
Допис Мар'яни Безуглої
скриншот допису

Мар'яна Безугла обмежила доступ до коментарів на своїй сторінці, але серед наявних коментарів дописувачі здебільшого підтримують її точку зору.

Коментарі під дописом Бнзкглої
Коментарі під дописом Бнзкглої
скриншот коментарів

Нагадаємо, у вересні Кличко заявляв, що облаштування мобільних укриттів у Києві неможливе через відсутність державних будівельних норм. Водночас у КМДА пояснювали, що встановлені за бюджетні кошти споруди не можуть бути введені в експлуатацію як укриття через відсутність відповідної законодавчої процедури.

До слова, перше мобільне бетонне укриття у столиці з’явилося в червні 2023 року.

