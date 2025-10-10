Головна Київ Новини
У Печерському районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Штаб допомоги постраждалим працює за адресою: бульв. Лесі Українки, 32-А
фото: Печерська районна державна адміністрація/Facebook

Киянам, чиє житло визнають непридатним, виплатять одноразово 40 тис. грн на оренду тимчасового житла

У Печерському районі столиці розгорнуто штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки 10 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Печерську райдержадміністрацію.

Зокрема, штаб працює за адресою: бульв. Лесі Українки, 32-А, ліцей № 84. Телефони для консультацій: (044) 280-66-66, (044) 280-69-61.

У штабі можна отримати:

  • роз’яснення щодо оформлення допомоги;
  • психологічну та юридичну підтримку;
  • допомогу з оформленням заяви на матеріальну допомогу;
  • роз’яснення щодо подальших дій тощо.

Зокрема, постраждалі мешканці через районні Управління соціальної та ветеранської політики можуть подати заяву на одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 000 грн (у межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам»).

Будинок у Печерському районі, пошкоджений внаслідок нічного обстрілу 10 жовтня 2025 року
фото: Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Тим, чиє житло визнають непридатним, виплатять одноразово 40 тис. грн на оренду тимчасового житла. А до моменту відновлення житла (максимально 1 рік) – отримуватимуть щомісячну допомогу по 20 тис. грн.

Окрім цього, всі, чиє житло зазнало пошкоджень, зможуть отримати допомогу в межах програми «єВідновлення» через застосунок «Дія».

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет

Під ударом російських безпілотників опинилася, зокрема, Київщина та столиця України Київ

