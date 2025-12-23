У Вишгородському районі можуть бути чутні звуки вибухів

Жителів закликають зберігати спокій і не лякатися вибухів

Гучні звуки пов’язані з проведенням вибухових робіт на території району

У Вишгородському районі сьогодні, 23 грудня, можливі звуки вибухів через проведення вибухових робіт. Про це повідомили у Київській ОВА, інформує «Главком».

На території Вишгородського району проводяться планові вибухові роботи, тому мешканці можуть чути гучні звуки. У зв’язку з цим жителів закликають зберігати спокій, бути обачними та довіряти лише перевіреній офіційній інформації.

Нагадаємо, найбільш небезпечними в контексті замінування наразі залишаються три райони Київщини: Вишгородський, Броварський та Бучанський.

Робота з розмінування триває активно, але цей процес може зайняти роки, оскільки регулярно надходять нові повідомлення про підозрілі об’єкти.

Міністерство економіки раніше повідомило, що Україна потребує $29,8 млрд на розмінування територій. Оскільки розмінування територій триватиме десятиліття, тому, за словами авторів, важливо розбудовувати довгострокову інституційну спроможність та розвиток партнерств з міжнародними організаціями, що займаються протимінною діяльністю.