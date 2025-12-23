Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві звільнилася директорка ліцею, яка не пускала дітей до школи у шортах

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У Києві звільнилася директорка ліцею, яка не пускала дітей до школи у шортах
Віталія Полякова звільнилася з посади директорки київського ліцею №109
фото з відкритих джерел

Освітня омбудсменка розповіла, що гальмувало службове розслідування

Директорка київського ліцею №109 Віталія Полякова звільнилася з посади за власним бажанням. У вересні вона потрапила у гучний скандал, коли не пустила учнів на територію ліцею, які прийшли у шортах. Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик в коментарі «УП. Життя», передає «Главком».

Надія Лещик повідомила про звільнення директорки із посиланням на відповідь Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради на її запит.

За словами освітньої омбудсменки, тривалий час після інциденту у ліцеї затягували службове розслідування. Однією з причин було те, що директорка постійно перебувала у відпустках та на лікарняних. Тож існували сумніви у дійсності лікарняних листів Віталії Полякової.

Тому Надія Лещик подавала запити до Пенсійного фонду та Національної служби здоров'я України. «Згідно із законодавством, перевірку лікарняних ініціює роботодавець. У цьому випадку це Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА», – додала освітня омбудсменка.

Згаданий інцидент стався 2 вересня. Тоді цей день почався з повітряної тривоги та звуків роботи ППО, для учнів столичної гімназії №109 та їхніх батьків ускладнився конфліктом із директоркою закладу. Керівниця гімназії на Печерську відмовилася пускати на територію школи дітей, що прийшли у шортах.

Відео, записане батьками та учнями під час інциденту, яке облетіло усі місцеві пабліки. Обурені діями директорки батьки не тільки викликали поліцію, а й поскаржилися освітньому омбудсмену.

Повідомлялося, що керівниця столичного ліцею №109, яка не пустила до школи дітей у шортах, постійно продовжувала свій лікарняний. Зокрема у вересні вона зробила це тричі. Це блокувало проведення службового розслідування, розпочатого міською владою Києва.

Раніше «Главком» писав про те, як очільниця закладу пояснила, що під час інциденту йшлося насамперед про безпеку дітей в умовах війни. Полякова заявила, що вимога була пов’язана не стільки з формальністю одягу, скільки з ризиками під час повітряних тривог і можливих атак.

Читайте також:

Теги: Київ школа скандал столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

У Києві звільнилася директорка ліцею, яка не пускала дітей до школи у шортах
У Києві звільнилася директорка ліцею, яка не пускала дітей до школи у шортах
Київ: графіки відключення світла 24 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 24 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 24 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 24 грудня 2025 року
Український ведучий розповів, як опинився в епіцентрі удару шахеда на Київщині
Український ведучий розповів, як опинився в епіцентрі удару шахеда на Київщині
На столичному вокзалі діти створять обереги, що за ніч опиняться на фронті: як долучитися
На столичному вокзалі діти створять обереги, що за ніч опиняться на фронті: як долучитися
У Вишгородському районі можуть бути чутні звуки вибухів
У Вишгородському районі можуть бути чутні звуки вибухів

Новини

Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Сьогодні, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua