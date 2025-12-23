У Києві звільнилася директорка ліцею, яка не пускала дітей до школи у шортах

Освітня омбудсменка розповіла, що гальмувало службове розслідування

Директорка київського ліцею №109 Віталія Полякова звільнилася з посади за власним бажанням. У вересні вона потрапила у гучний скандал, коли не пустила учнів на територію ліцею, які прийшли у шортах. Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик в коментарі «УП. Життя», передає «Главком».

Надія Лещик повідомила про звільнення директорки із посиланням на відповідь Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради на її запит.

За словами освітньої омбудсменки, тривалий час після інциденту у ліцеї затягували службове розслідування. Однією з причин було те, що директорка постійно перебувала у відпустках та на лікарняних. Тож існували сумніви у дійсності лікарняних листів Віталії Полякової.

Тому Надія Лещик подавала запити до Пенсійного фонду та Національної служби здоров'я України. «Згідно із законодавством, перевірку лікарняних ініціює роботодавець. У цьому випадку це Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА», – додала освітня омбудсменка.

Згаданий інцидент стався 2 вересня. Тоді цей день почався з повітряної тривоги та звуків роботи ППО, для учнів столичної гімназії №109 та їхніх батьків ускладнився конфліктом із директоркою закладу. Керівниця гімназії на Печерську відмовилася пускати на територію школи дітей, що прийшли у шортах.

Відео, записане батьками та учнями під час інциденту, яке облетіло усі місцеві пабліки. Обурені діями директорки батьки не тільки викликали поліцію, а й поскаржилися освітньому омбудсмену.

Повідомлялося, що керівниця столичного ліцею №109, яка не пустила до школи дітей у шортах, постійно продовжувала свій лікарняний. Зокрема у вересні вона зробила це тричі. Це блокувало проведення службового розслідування, розпочатого міською владою Києва.

Раніше «Главком» писав про те, як очільниця закладу пояснила, що під час інциденту йшлося насамперед про безпеку дітей в умовах війни. Полякова заявила, що вимога була пов’язана не стільки з формальністю одягу, скільки з ризиками під час повітряних тривог і можливих атак.