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    Turkish Airlines збільшить кількість авіарейсів між Києвом і Стамбулом

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    Turkish Airlines літатиме в Україну ще частіше&nbsp; - Turkish Airlines збільшить кількість авіарейсів між Києвом і Стамбулом
    Turkish Airlines літатиме в Україну ще частіше 

    Минулого року компанія збільшила кількість прямих рейсів між Стамбулом і Києвом з 16 до 21 на тиждень

    Авіакомпанія Turkish Airlines, базовий перевізник Туреччини, з 15 лютого збільшить кількість прямих рейсів між Стамбулом і Києвом з 21 до 24 рейсів на тиждень.

    Про це повідомив гендиректор представництва турецької авіакомпанії Turkish Airlines в Україні Дінчер Саіджі на прес-конференції.

    «З 15 лютого 2019 буде додано три додаткових рейси на маршруті між Стамбулом і Києвом. Таким чином, загальна кількість рейсів Turkish Airlines до Києва становитиме 24 на тиждень», - сказав він.

    Зазначимо, що авіакомпанія Turkish Airlines з 15 листопада збільшила кількість прямих рейсів між Стамбулом і Києвом з 16 до 21 рейси на тиждень.

    Turkish Airlines - флагманський перевізник Туреччини, що базується у Стамбулі. Здійснює регулярні рейси до 257 іноземних і 49 внутрішніх аеропортів в Європі, Азії, Африці та Америці. В Україні авіакомпанія працює з 1993 року.


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