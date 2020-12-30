У столичному музеї відкрився інформаційний центр для туристів (фото)

Відкриття туристичних центрів планується на різних локаціях міста

У Національному музеї «Київська картинна галерея» запрацював Туристично-інформаційний центр. Про це повідомили в Управлінні туризму та промоцій КМДА.

Це вже друга локація в місті, де туристи можуть отримати інформацію про навігацію, проживання, харчування, цікаві місця та туристичні маршрути міста.

«Ми відкрили нову точку в самому центрі столиці за підтримки Департаменту культури. Напередодні новорічних свят це особливо актуально, враховуючи наплив внутрішніх туристів. Тут наші консультанти надаватимуть інформацію, яка цікавить туристів, розповідатимуть про саму галерею. Тут можна отримати мапу Києва для прогулянок містом. Інформація надається поки що англійською та українською мовами, але ми плануємо залучати консультантів, які б надавали послуги й іншими мовами», – зазначила начальниця Управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова.

Вона також додала, що відкриття таких туристичних центрів планується на різних локаціях міста. Адже сьогодні пріоритетним є індивідуальний туризм, і основне завдання – надати гостям усю інформацію, щоб вони почувалися комфортно та безпечно.

Відкриття пункту в музеї підтримав Інститут розвитку громадянського суспільства ім. Голди Меїр.

«Це ще один факт розвитку громадянського суспільства. Хочемо, аби кияни та гості столиці приходили сюди за інформацією, мапами, а заразом й відвідували музей, щоб відчути, яким є місто Київ, якими скарбами володіє», – вважає голова Наглядової ради Інституту розвитку громадянського суспільства ім. Голди Меїр Олександр Сосіс.

За словами ініціатора відкриття центру, директора україно-ізраїльського інституту стратегічних досліджень ім. Голди Меїр Альберта Фельдмана, інформаційний пункт є символом того, що і в культури, і в туризму все ще попереду, ці сфери чекає відродження. Також він поділився ідеєю створити музейне кільце, яке б об’єднало знакові музеї Києва – і у форматі квесту всі охочі могли б ознайомитися з ними.

Нагадаємо, у будівлі Київської міської держадміністрації відкрили перший міський Туристично-інформаційний центр.

Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації розробило проєкт створення першої Академії гостинності для волонтерів – тих, хто хоче показати Київ іноземним чи вітчизняним туристам.