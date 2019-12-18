У 10% будинків Києві відсутні лічильники тепла



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Якщо у будинку встановлено лічильник тепла, мешканці платять лише за спожиті гігакалорії

В опалювальному сезоні 2019-2020 загальнобудинковими приладами обліку теплоенергії оснащені 90% житлових будинків Києва. Будинкові лічильники є найбільш ефективним методом забезпечення прозорості нарахувань за опалення.

У минулому опалювальному сезоні «Київтеплоенерго» запросило киян долучитися до процесу зняття показань лічильників тепла у своєму будинку разом із фахівцями компанії. У поточному опалювальному сезоні вже близько 1 тис. киян долучилися до спільного зняття показань, щоб переконатися у прозорості нарахувань. Про це повідомляє пресслужба «Київтеплоенерго».

Щоб взяти участь у знятті показань, достатньо залишити заявку у Центральній диспетчерській службі з питань ЖКГ за номером: 15-57, або звернутися до структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» за адресою: вул. Жилянська, 83/53.

Якщо у будинку встановлено лічильник тепла, мешканці платять лише за спожиті гігакалорії – фактичний обсяг спожитої теплової енергії на потреби опалення будинку. Розподіл здійснюється пропорційно опалювальній площі кожного окремого приміщення у житловому будинку (відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 630).

Якщо у будинку відсутній лічильник тепла, застосовується алгоритм нарахування за нормою споживання, встановленою органом місцевого самоврядування, що підлягає щомісячному коригуванню виконавцем послуги за фактичною кількістю днів постачання теплової енергії та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря, згідно з умовами постанови Кабінету міністрів України № 1037, затвердженої 19 грудня 2015 року.

Щодо будинків, де прилад обліку в опалювальний період був у неробочому стані, – нарахування споживачам відбуваються за середніми нарахуваннями за минулий опалювальний період. Тобто застосовуються фактичні обсяги споживання за попередній опалювальний період.

Нарахування для квартир, які оснащені індивідуальними лічильниками теплової енергії, складаються з нарахувань відповідно до показань індивідуальних лічильників, а також нарахувань за опалення місць загального користування.

Пересвідчитися у прозорості нарахувань за тепло чи приєднатися до контрольного зняття показань будинкових лічильників із «Київтеплоенерго» киянам також допоможе веб-ресурс teplo.org.ua, де розміщена інформація про споживання тепла близько 9 тисяч будинків Києва.