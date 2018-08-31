У Биківні виявлено 26 снарядів



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Снаряд часів Другої світової війни

Усі виявлені боєприпаси часів Другої світової війни

29 серпня під час планової перевірки території урочища «Лиса гора», що у Голосіївському районі столиці, працівниками Першого спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування було виявлено артилерійський снаряд Д-76 та ручну гранату Ф-1.

Усі виявлені боєприпаси часів Другої світової війни.

Групою піротехнічних робіт виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Також сьогодні, 31 серпня, під час планової перевірки урочища «Биківня», біля вул. Крайня, що у Деснянському районі столиці, піротехніки ДСНС виявили 26 артилерійських снарядів часів Другої світової війни, а саме: Д-122 мм у кількості 7 одиниць, Д-76 мм у кількості 18 одиниць та Д-45 мм у кількості 1 одиниця.

Групою піротехнічних робіт виявлені боєприпаси вилучено та проводяться роботи щодо вивезення вибухонебезпечних предметів на полігон для подальшого знищення.

Всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 1485 одиниць різнокаліберних вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.