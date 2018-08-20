У Білій Церкві невідомі розгромили місце для будівництва храму УГКЦ: в МЗС обурені



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Фото: ugcc.kiev.ua Зруйнована невідомими бетонна загорожа на місці будівництва храму у Білій Церкві

Міністерство виступило категорично проти подібних проявів розпалювання міжрелігійної ворожнечі

В МЗС України засудили факт перешкоджання будівництву храму УГКЦ у м. Біла Церква на Київщині.

Про це говориться в заяві міністерства, яка була оприлюднена на сайті МЗС 20 серпня.

Зазначається, що у ніч на 18 серпня в місті Біла Церква група зловмисників повалила бетонну загорожу на місці будівництва храму Різдва Христового - першого у місті храму Української греко-католицької церкви.

«Засуджуючи ці протиправні дії, які шкодять міжнародному авторитету нашої держави, МЗС України висловлює протест та виступає категорично проти подібних проявів розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Очевидно, що метою цієї протиправної дії є посіяти страх і невпевненість не лише серед греко-католиків, а й серед вірян інших конфесій», - підкреслюється в заяві.

В МЗС України заявили, що розглядають «цю підступну атаку як посягання на свободу совісті та віросповідання всіх громадян».

В міністерстві сподіваються, що правоохоронні органи України притягнуть до відповідальності замовників і виконавців злочину.

Як повідомляє сайт Київської архиєпархії УГКЦ, розгром на ділянці майбутнього храму стався на масиві «Піщаний» на вулиці Героїв Чорнобиля (навпроти буд. 5/8). За інформацією джерел, напад на територію скоїли наймані зловмисники.