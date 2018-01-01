У Борисполі чоловік та жінка привласнили чужий гаманець
- Сьогодні, 14:36
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Розсилка
Патрульні затримали підозрюваних
Захопившись власними справами у супермаркеті, жінка не помітила як залишила свій гаманець на камері схову. На той момент у ньому містилося понад 12 тисяч гривень. Коли громадянка згадала про залишену річ та повернулася з магазину, щоб її забрати, гаманця вже не було.
Про крадіжку жінка повідомила на спецлінію 102 – виклик надійшов 8 січня, близько 16-ї години.
Патрульні переглянули камери спостереження та з’ясували, що гаманець забрала пара молодих людей. Відповідне орієнтування отримали всі екіпажі патрульної поліції.
9 січня осіб, які були схожі на тих, що зафіксували камери відеоспостереження, патрульні затримали на вулиці Франка. Дівчина та хлопець зізналися в тому, що це вони забрали гаманець заявниці з торгового центру.
Інспектори доставили їх до Бориспільського відділу поліції для з’ясування всіх обставин. Надалі справою займуться слідчі.
Джерело: tvboryspil.com