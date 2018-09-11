У «Борисполі» громадянин Узбекистану намагався за $300 проникнути в Україну



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Затримання іноземця-хабародавця

Іноземець пропонував прикордоннику хабара за безперешкодний перетин кордону України

У понеділок, 10 вересня, у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» під час намагання за хабар проникнути в Україну затримано громадянина Узбекистану. Іноземець намагався «купити» в українського офіцера-прикордонника за 300 доларів США безперешкодний перетин державного кордону України на в’їзд для себе та ще двох своїх товаришів – також громадян Узбекистану. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

«Затримання проводилось спільно з співробітниками окремого відділу внутрішньої безпеки (ОКПП «Київ») Державної прикордонної служби України та слідчими відділення поліції в аеропорту Бориспіль Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області під час проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій, а саме, - контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту», - йдеться в повідомленні.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії.

Іноземця-хабародавця затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів США вилучено.