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    У «Борисполі» громадянин Узбекистану намагався за $300 проникнути в Україну

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    Затримання іноземця-хабародавця - У «Борисполі» громадянин Узбекистану намагався за $300 проникнути в Україну
    Затримання іноземця-хабародавця

    Іноземець пропонував прикордоннику хабара за безперешкодний перетин кордону України

    У понеділок, 10 вересня, у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» під час намагання за хабар проникнути в Україну затримано громадянина Узбекистану. Іноземець намагався «купити» в українського офіцера-прикордонника за 300 доларів США безперешкодний перетин державного кордону України на в’їзд для себе та ще двох своїх товаришів – також громадян Узбекистану. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

    «Затримання проводилось спільно з співробітниками окремого відділу внутрішньої безпеки (ОКПП «Київ») Державної прикордонної служби України та слідчими відділення поліції в аеропорту Бориспіль Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області під час проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій, а саме, - контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту», - йдеться в повідомленні.

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    У «Борисполі» громадянин Узбекистану намагався за $300 проникнути в Україну
    У «Борисполі» громадянин Узбекистану намагався за $300 проникнути в Україну

    На даний час проводяться першочергові слідчі дії. 

    Іноземця-хабародавця затримано в порядку ст. 208 КПК України.

    Неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів США вилучено.

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