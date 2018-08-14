У Борисполі завалило землею співробітника «Київобленерго»: чоловік загинув



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Ще один співробітник потрапив до лікарі

У Борисполі Київської області стався обвал земляного валу у котлован, де працювали два співробітники «Київобленерго», один з яких загинув. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Київській області

Інцидент стався 13 серпня. До оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про те, що під час виконання ремонтних робіт працівниками «Київобленерго» в м. Бориспіль по вул. Мічуріна трапився зсув земляного валу. В котловані під землею опинилися двоє робітників.

На місце терміново було направлено рятувальників 23-ї ДПРЧ м. Бориспіль. Працівники ДСНС негайно розпочали роботи з відкопування потерпілих шанцевим інструментом.

Було врятовано та піднято на поверхню чоловіка 1991 року народження, якого з переломом руки передано медикам. Другий робітник, 1974 року народження, на жаль, загинув.