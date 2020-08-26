Україна закриває кордони для іноземців до кінця вересня



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Також обмеження не буде стосуватися іноземних громадян, що є членами міжнародних та гуманітарних місій, членами екіпажів

Заборона не діятиме на тих іноземців, які мають дозволи на проживання в Україні - Шмигаль

Україна закриває до кінця вересня кордони для іноземців, але для деяких категорій іноземних громадян в'їзд буде можливим.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу.

Зазначається, що заборона не діятиме на тих іноземців, які мають дозволи на проживання в Україні.

Також обмеження не буде стосуватися іноземних громадян, що є членами міжнародних та гуманітарних місій, членами екіпажів.

«Є відповідні переліки, я попрошу сьогодні при озвученні цього питання озвучити цей перелік для того, щоб всі розуміли, як буде здійснюватися регулювання на кордонах України щодо в'їзду в Україну іноземних громадян», - сказав глава Кабміну.

Шмигаль зазначив, що Міністерство закордонних справ поінформує міжнародних партнерів України про відповідне обмеження на в'їзд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні хочуть ввести заборону на в'їзд для громадян з країн «червоної зони».

До слова, уряд пропонує продовжити карантин до 1 листопада.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 26 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1670 людей, це на 12 людей більше, ніж учора (1 658). Одужали за добу 584 людини (вчора 346), померли – 36 (вчора 25). Загалом від початку пандемії одужали 53 454 українці, померло – 2 354 людини. Від початку пандемії захворіли 110 085 українців.

Коронавірус в Україні

Всього 110085

Хворіють 54277

Одужали 53454

Померли 23544

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Як повідомлялося, у світі понад 24 млн людей заразилися коронавірусом. Найбільша кількість інфікованих зафіксована в США (понад 5,9 млн осіб), Бразилії (понад 3,6 млн осіб) та Індії (понад 3,2 млн осіб). За 24 серпня у світі виявили майже 240 тисяч нових випадків зараження. З них майже 67 тисяч в Індії, 47 тисяч в Бразилії і 39 тисяч в США.

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