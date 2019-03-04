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    У «Борисполі» поліції довелося заспокоювати п’яного зухвалого пасажира (фото)

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    <p>Знахабнілий чоловік ще й запилив цигарку в приміщенні аеропорту</p> - У «Борисполі» поліції довелося заспокоювати п’яного зухвалого пасажира (фото)

    Знахабнілий чоловік ще й запилив цигарку в приміщенні аеропорту

    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Правопорушник отримав два адмінпротоколи

    За паління цигарок та перебування в нетверезому стані пасажир аеропорту «Бориспіль» отримав від патрульних дві постанови про адміністративне порушення. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Київської області.

    Цей інцидент стався на вихідних. До чергової поліції зателефонувала працівниця аеропорту та повідомила, що в залі прильоту знаходиться пасажир в стані сп’яніння.

    Прибувши на місце, патрульні виявили 38-річний нетверезого чоловіка, який поводив себе зухвало та чіплявся до громадян. А потім знахабнілий чоловік ще й запалив цигарку в приміщенні терміналу. 

    Результатом таких хуліганських дій стали адміністративні матеріали за статтями 175-1 та 178 КУпАП.

    Як повідомлялося, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали громадянина Туреччини, оголошеного у міжнародний розшук

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