Замість Єгипту – до суду: у «Борисполі» зняли з літака буйного туриста (відео)



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Чоловік нецензурно лаявся, кидався паспортом та перечив законним вимогам прикордонників Фото: скріншот відео

Перед польотом пасажир хильнув зайвого в одному із закладів харчування

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» у пункті пропуску стався інцидент із жителем Київщини, який мав летіти рейсом до Шарм-ель-Шейху.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Чи то на радощах від початку довгоочікуваної мандрівки, чи зі страху перед авіаперельотом, наш співвітчизник встиг гарненько хильнути в одному із закладів харчування у терміналі аеропорту. Через неадекватну поведінку працівники авіакомпанії-перевізника зняли громадянина з борту», - йдеться в повідомленні.

Коли чолов'яга прибув до прикордонників і зрозумів, що він вже нікуди не летить, а його сім’я залишилися на борту літака, то почав нецензурно лаятись, кидатись паспортом та перечити законним вимогам охоронців кордону.

Прикордонники відділу «Бориспіль» довго намагались заспокоїти чоловіка та пояснити, що подібна поведінка неприпустима ні на борту літака, ні на території пункту пропуску. Однак сприймати інформацію та переглянути норми своєї поведінки горе-пасажир аж ніяк не хотів. Після невдалих спроб втихомирити горе-туриста, охоронці кордону були змушені затримати громадянина та притягнути до адміністративної відповідальності.

Тепер, замість сонячного Єгипту, чоловіку доведеться їхати до суду.

Нагадаємо, нещодавно у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали уродженця Івано-Франківська, який агресивно поводився.

Тиждень тому в одному з терміналів аеропорту «Бориспіль» охоронці кордону затримали чоловіка, який лаявся, плювався і поривався битися через те, що мав заборону на виїзд за межі України.