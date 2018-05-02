У «Борисполі» затримали українця, якого розшукували правоохоронці

Українець перебував у розшуку за вчинення кримінального правопорушення

У вівторок, 1 травня, в аеропорту «Бориспіль»співробітники Держприкордонслужби затримали українця, якого розшукували правоохоронні органи. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. Зазначається, що під час оформлення пасажирів рейсу Київ - Анталія прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили