У «Борисполі» затримали українця, якого розшукували правоохоронці
- Сьогодні, 00:31
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Українець перебував у розшуку за вчинення кримінального правопорушення
У вівторок, 1 травня, в аеропорту «Бориспіль»співробітники Держприкордонслужби затримали українця, якого розшукували правоохоронні органи.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що під час оформлення пасажирів рейсу Київ - Анталія прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили громадянина України, стосовно якого спрацювала база даних Нацполіції.
Українець перебував у розшуку за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 122 ККУ («Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження»).
Наразі порушника передано співробітникам Національної поліції.
До слова, одеська поліція затримала групу осіб, яка підозрюється в тому, що катувала і вбила громадянина США азіатського походження.