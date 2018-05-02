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    У «Борисполі» затримали українця, якого розшукували правоохоронці

    Українець перебував у розшуку за вчинення кримінального правопорушення
    У вівторок, 1 травня, в аеропорту «Бориспіль»співробітники Держприкордонслужби затримали українця, якого розшукували правоохоронні органи. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. Зазначається, що під час оформлення пасажирів рейсу Київ - Анталія прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили
    • Сьогодні, 00:31
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    Чоловіка затримали&nbsp;<span>під час оформлення пасажирів рейсу &laquo;Київ-Анталія&raquo;</span>
    Чоловіка затримали під час оформлення пасажирів рейсу «Київ-Анталія»

    Українець перебував у розшуку за вчинення кримінального правопорушення

    У вівторок, 1 травня, в аеропорту «Бориспіль»співробітники Держприкордонслужби затримали українця, якого розшукували правоохоронні органи.

    Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

    Зазначається, що під час оформлення пасажирів рейсу Київ - Анталія прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили громадянина України, стосовно якого спрацювала база даних Нацполіції.

    Українець перебував у розшуку за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 122 ККУ («Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження»).

    Наразі порушника передано співробітникам Національної поліції.

    До слова, одеська поліція затримала групу осіб, яка підозрюється в тому, що катувала і вбила громадянина США азіатського походження.

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