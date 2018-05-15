У «Борисполі» затримано українця, який віз зі США партію бойових набоїв

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Бойові набої (ілюстративне фото)

Набої вилучено до винесення судом рішення у справі

Працівниками Київської митниці ДФС в пункті пропуску «Бориспіль» зафіксовано спробу незаконного ввезення на митну територію України партії бойових набоїв. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДФС у Київській області.

100 бойових набоїв намагався ввезти на територію України наш співвітчизник, який прямував зі США до Львова трансфером через аеропорт «Бориспіль».

«Для проходження митного контролю громадянин обрав спрощену систему – «зелений коридор», чим засвідчив, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України. На момент проходження митного контролю громадянин України, дозвільних документів на право переміщення через митний кордон України зброї та боєприпасів не мав, на лінію митного контролю «червоний коридор» не звертався, митної декларації не заповнював», - інформують у ДФС.

100 предметів, зовні схожих на набої калібру 9 мм з написом на торці гільзи «Blazer 9mm Luger» та магазин для набоїв до пістолету Glok, які знаходилися серед речей у багажі громадянина, а саме у дорожній валізі без ознак приховування, було виявлено під час проведення митного контролю трансферного багажу у багажному відділенні терміналу із застосуванням технічних засобів контролю за допомогою рентген-апарату.

Складено протокол про порушення митних правил. Набої вилучено до винесення судом рішення у справі.