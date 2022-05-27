У ботанічному саду Києва піротехніки виявили чотири снаряди
Снаряди часів ще Другої Світової війни
У Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка в столиці піротехніки виявили чотири снаряди часів Другої світової війни. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
«В ході обстеження території на вибухонебезпечні предмети у столичному Національному ботанічному саду імені М. Гришка виявлено чотири снаряди часів Другої Світової війни», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що снаряди знаходилися у 8 метрах від пішохідної доріжки.
«Наразі в ботанічному саду і надалі проводяться обстеження з метою забезпечення повної безпеки для відвідувачів», – повідомили в мерії.
Раніше повідомлялося, що піротехніки «Київської служби порятунку» приступили до щоденних восьмигодинних обстежень території ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, що в Печерському районі столиці. Вони проводять роботи з обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів у ботсаду. Сад закритий для відвідування.
Роботи піротехніків у столичному ботсаду затягнуться на тиждень-два.
Нагадаємо, у період з 11 квітня до 23 травня піротехніки комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» у співпраці з Мобільним рятувальним центром швидкого реагування ДСНС здійснили 31 виїзд на територію Пущі-Водиці, де раніше велися бойові дії, та виявили 25 вибухонебезпечних предметів.
Як повідомлялося, в деяких парках Києва все ще небезпечно гуляти через нерозірвані боєприпаси та міни.