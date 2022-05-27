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  4. У ботанічному саду Києва піротехніки виявили чотири снаряди
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    Новини

    У ботанічному саду Києва піротехніки виявили чотири снаряди

    У 8 метрах від пішохідної доріжки ботанічного саду Києва виявили снаряди - У ботанічному саду Києва піротехніки виявили чотири снаряди
    У 8 метрах від пішохідної доріжки ботанічного саду Києва виявили снаряди
    фото: КМВА

    Снаряди часів ще Другої Світової війни

    У Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка в столиці піротехніки виявили чотири снаряди часів Другої світової війни. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

    «В ході обстеження території на вибухонебезпечні предмети у столичному Національному ботанічному саду імені М. Гришка виявлено чотири снаряди часів Другої Світової війни», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що снаряди знаходилися у 8 метрах від пішохідної доріжки.

    «Наразі в ботанічному саду і надалі проводяться обстеження з метою забезпечення повної безпеки для відвідувачів», – повідомили в мерії.

    Раніше повідомлялося, що піротехніки «Київської служби порятунку» приступили до щоденних восьмигодинних обстежень території ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, що в Печерському районі столиці. Вони проводять роботи з обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів у ботсаду. Сад закритий для відвідування.

    Роботи піротехніків у столичному ботсаду затягнуться на тиждень-два.

    Нагадаємо, у період з 11 квітня до 23 травня піротехніки комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» у співпраці з Мобільним рятувальним центром швидкого реагування ДСНС здійснили 31 виїзд на територію Пущі-Водиці, де раніше велися бойові дії, та виявили 25 вибухонебезпечних предметів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У ботанічному саду Києва піротехніки виявили чотири снаряди