У ботанічному саду Києва піротехніки виявили чотири снаряди

У Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка в столиці піротехніки виявили чотири снаряди часів Другої світової війни. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«В ході обстеження території на вибухонебезпечні предмети у столичному Національному ботанічному саду імені М. Гришка виявлено чотири снаряди часів Другої Світової війни», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що снаряди знаходилися у 8 метрах від пішохідної доріжки.

«Наразі в ботанічному саду і надалі проводяться обстеження з метою забезпечення повної безпеки для відвідувачів», – повідомили в мерії.

Раніше повідомлялося, що піротехніки «Київської служби порятунку» приступили до щоденних восьмигодинних обстежень території ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, що в Печерському районі столиці. Вони проводять роботи з обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів у ботсаду. Сад закритий для відвідування.

Роботи піротехніків у столичному ботсаду затягнуться на тиждень-два.

Нагадаємо, у період з 11 квітня до 23 травня піротехніки комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» у співпраці з Мобільним рятувальним центром швидкого реагування ДСНС здійснили 31 виїзд на територію Пущі-Водиці, де раніше велися бойові дії, та виявили 25 вибухонебезпечних предметів.