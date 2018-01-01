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    У Броварах поліцейські «на гарячому» затримали крадія металу

    Зловмисником виявився безробітній 27-річний житель Броварського району
    До чергової частини Броварського відділу поліції надійшло повідомлення від жителя села Перемога про те, що з його домоволодіння викрадено фрагмент металевої огорожі. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Київській області, повідомляє «Главком». Прибувши за викликом, наряд групи реагування патрульної поліції
    • Сьогодні, 10:56
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    Крадія металу поліцейські затримали на місці злочину
    Крадія металу поліцейські затримали на місці злочину

    Зловмисником виявився безробітній 27-річний житель Броварського району

    До чергової частини Броварського відділу поліції надійшло повідомлення від жителя села Перемога про те, що з його домоволодіння викрадено фрагмент металевої огорожі.

    Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Київській області, повідомляє «Главком».

    Прибувши за викликом, наряд групи реагування патрульної поліції затримали  крадія на місці  скоєння злочину.

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    Зловмисником виявився 27-річний чоловік, що мешкає в сусідньому селі. Чоловік зізнався, що деякий час тому запримітив на подвір’ї металеві вироби, і оскільки не має постійної роботи та грошей, зважився на злочин.

    За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.


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