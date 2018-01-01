У Броварах поліцейські «на гарячому» затримали крадія металу

Зловмисником виявився безробітній 27-річний житель Броварського району

До чергової частини Броварського відділу поліції надійшло повідомлення від жителя села Перемога про те, що з його домоволодіння викрадено фрагмент металевої огорожі. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Київській області, повідомляє «Главком». Прибувши за викликом, наряд групи реагування патрульної поліції



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Крадія металу поліцейські затримали на місці злочину

Зловмисником виявився безробітній 27-річний житель Броварського району

До чергової частини Броварського відділу поліції надійшло повідомлення від жителя села Перемога про те, що з його домоволодіння викрадено фрагмент металевої огорожі.

Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Київській області, повідомляє «Главком».

Прибувши за викликом, наряд групи реагування патрульної поліції затримали крадія на місці скоєння злочину.

Зловмисником виявився 27-річний чоловік, що мешкає в сусідньому селі. Чоловік зізнався, що деякий час тому запримітив на подвір’ї металеві вироби, і оскільки не має постійної роботи та грошей, зважився на злочин.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.



